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ولادة طفلة بقيت 9 أشهر خارج رحم والدتها في الدمام

في عملية استغرقت 4 ساعات وتعد الأولى من نوعها في المملكة

تفاجأت سيدة سعودية في العقد الثاني من عمرها بأن الجنين الذي تحمله في أحشائها يعيش خارج الرحم طيلة أشهر الحمل التسعة، والتي لم تزر خلالها أي طبيبة لمتابعة حملها، قبل أن يكتشف الأطباء هذه الحالة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والاطفال بالدمام عبدالوهاب الجباري، والذي يعد أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن القصة بدأت عندما وصلت سيدة سعودية تبلغ من العمر 22 عاماً إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وهي تشكو آلاماً شديدة في البطن.

وأضاف "الجباري": "أكد الفحص الأولي للسيدة بأشعة الموجات فوق الصوتية، أن حملها في الشهر التاسع، وأن هذا الحمل خارج الرحم، وأن حجم الجنين صغير نسبة إلى للعمر الجنيني، إضافة إلى قلة السائل الأمنوسي، مما شكل خطورة على حياة الجنين ووالدته، واستدعى تنويمها في قسم الحوامل العالي الخطورة، حيث تعد هذه الحالة نادرة الحدوث، ولا يستمر الحمل حتى الشهر التاسع".

وأجرى الأطباء عملية توليد عبر "فتح البطن" للسيدة، استغرقت 4 ساعات، واكتشف الأطباء خلالها أن الحمل كان خارج الرحم، وتحديداً في التجويف البطني، وكانت الطفلة داخل الغشاء الأمنوسي بين الأحشاء والمشيمة، ومنغرسة على السطح الخارجي للرحم وملتصقة بالأحشاء.

ونجحت عملية التوليد، وإنقاذ الجنبين الذين يزن (2 كيلوجرام) ووالدته، حيث سجلت أول حالة من نوعها تراجع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من هذا النوع، ولكن الأطباء تمكنوا من إنقاذ حياتهما ويتمتعان بصحة جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولادة طفلة بقيت 9 أشهر خارج رحم والدتها في الدمام
سبق

تفاجأت سيدة سعودية في العقد الثاني من عمرها بأن الجنين الذي تحمله في أحشائها يعيش خارج الرحم طيلة أشهر الحمل التسعة، والتي لم تزر خلالها أي طبيبة لمتابعة حملها، قبل أن يكتشف الأطباء هذه الحالة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والاطفال بالدمام عبدالوهاب الجباري، والذي يعد أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن القصة بدأت عندما وصلت سيدة سعودية تبلغ من العمر 22 عاماً إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وهي تشكو آلاماً شديدة في البطن.

وأضاف "الجباري": "أكد الفحص الأولي للسيدة بأشعة الموجات فوق الصوتية، أن حملها في الشهر التاسع، وأن هذا الحمل خارج الرحم، وأن حجم الجنين صغير نسبة إلى للعمر الجنيني، إضافة إلى قلة السائل الأمنوسي، مما شكل خطورة على حياة الجنين ووالدته، واستدعى تنويمها في قسم الحوامل العالي الخطورة، حيث تعد هذه الحالة نادرة الحدوث، ولا يستمر الحمل حتى الشهر التاسع".

وأجرى الأطباء عملية توليد عبر "فتح البطن" للسيدة، استغرقت 4 ساعات، واكتشف الأطباء خلالها أن الحمل كان خارج الرحم، وتحديداً في التجويف البطني، وكانت الطفلة داخل الغشاء الأمنوسي بين الأحشاء والمشيمة، ومنغرسة على السطح الخارجي للرحم وملتصقة بالأحشاء.

ونجحت عملية التوليد، وإنقاذ الجنبين الذين يزن (2 كيلوجرام) ووالدته، حيث سجلت أول حالة من نوعها تراجع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من هذا النوع، ولكن الأطباء تمكنوا من إنقاذ حياتهما ويتمتعان بصحة جيدة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
05:31 PM

ولادة طفلة بقيت 9 أشهر خارج رحم والدتها في الدمام

في عملية استغرقت 4 ساعات وتعد الأولى من نوعها في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تفاجأت سيدة سعودية في العقد الثاني من عمرها بأن الجنين الذي تحمله في أحشائها يعيش خارج الرحم طيلة أشهر الحمل التسعة، والتي لم تزر خلالها أي طبيبة لمتابعة حملها، قبل أن يكتشف الأطباء هذه الحالة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والاطفال بالدمام عبدالوهاب الجباري، والذي يعد أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن القصة بدأت عندما وصلت سيدة سعودية تبلغ من العمر 22 عاماً إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وهي تشكو آلاماً شديدة في البطن.

وأضاف "الجباري": "أكد الفحص الأولي للسيدة بأشعة الموجات فوق الصوتية، أن حملها في الشهر التاسع، وأن هذا الحمل خارج الرحم، وأن حجم الجنين صغير نسبة إلى للعمر الجنيني، إضافة إلى قلة السائل الأمنوسي، مما شكل خطورة على حياة الجنين ووالدته، واستدعى تنويمها في قسم الحوامل العالي الخطورة، حيث تعد هذه الحالة نادرة الحدوث، ولا يستمر الحمل حتى الشهر التاسع".

وأجرى الأطباء عملية توليد عبر "فتح البطن" للسيدة، استغرقت 4 ساعات، واكتشف الأطباء خلالها أن الحمل كان خارج الرحم، وتحديداً في التجويف البطني، وكانت الطفلة داخل الغشاء الأمنوسي بين الأحشاء والمشيمة، ومنغرسة على السطح الخارجي للرحم وملتصقة بالأحشاء.

ونجحت عملية التوليد، وإنقاذ الجنبين الذين يزن (2 كيلوجرام) ووالدته، حيث سجلت أول حالة من نوعها تراجع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من هذا النوع، ولكن الأطباء تمكنوا من إنقاذ حياتهما ويتمتعان بصحة جيدة.

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