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بعد رسالته الغريبة.. محكمة مصرية تقضي بإعدام "سفاح الإسماعيلية"

متهم بقطع رأس شخص والتجول بها في جريمةٍ هزت الرأي العام حينها

صدر اليوم حكم محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية (شمال مصر)، بالإعدام شنقًا، على المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته "دبور" والمعروف بـ"سفاح الإسماعيلية"، والمتهم بقطع رأس شخص والسير بها في الشارع.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وبعث المتهم عبدالرحمن نظمي، وفق صحيفة "مصراوي" المحلية، برسالة إلى أسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب جريمة القتل التي هزت الرأي العام في المحافظة.

وكشف مصدر في محافظة الإسماعيلية تفاصيل الرسالة التي بعثها المتهم إلى أهله، وطلب فيها إحضار مصحف وكتب دينية وقصص الأنبياء؛ مؤكدًا أنه خلال الفترة الأخيرة واظب على أداء الصلاة في وقتها، ويطمع في أن يسامحه الله سبحانه وتعالى، كما طلب من أهله أن يسامحوه.

وأضاف المصدر أن المتهم طلب من أسرته تسديد بعض الديون التي اقترضها من عدد من الأشخاص، وأوضح المصدر أن المتهم حدد أصحاب تلك الديون؛ مشيرًا إلى أن تلك المبالغ زهيدة تتراوح بين 100 و200 جنيه تقريبًا.

وأشار المصدر إلى أن المتهم طلب من أسرته التبرع بمبلغ عشرة جنيهات داخل صناديق المساجد التي يمرون عليها لتكون صدقة جارية عنه.

وأوضح المصدر أن المتهم طلب أيضًا من أسرته الاهتمام بتربية الحمام؛ موضحا أن المتهم كان يحب تربية الحمام ويربيه في مكان مفتوح في منزله.

وقام المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا وفصَل رأسه عن جسده، وشرَعَ في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

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بعد رسالته الغريبة.. محكمة مصرية تقضي بإعدام "سفاح الإسماعيلية"
سبق

صدر اليوم حكم محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية (شمال مصر)، بالإعدام شنقًا، على المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته "دبور" والمعروف بـ"سفاح الإسماعيلية"، والمتهم بقطع رأس شخص والسير بها في الشارع.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وبعث المتهم عبدالرحمن نظمي، وفق صحيفة "مصراوي" المحلية، برسالة إلى أسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب جريمة القتل التي هزت الرأي العام في المحافظة.

وكشف مصدر في محافظة الإسماعيلية تفاصيل الرسالة التي بعثها المتهم إلى أهله، وطلب فيها إحضار مصحف وكتب دينية وقصص الأنبياء؛ مؤكدًا أنه خلال الفترة الأخيرة واظب على أداء الصلاة في وقتها، ويطمع في أن يسامحه الله سبحانه وتعالى، كما طلب من أهله أن يسامحوه.

وأضاف المصدر أن المتهم طلب من أسرته تسديد بعض الديون التي اقترضها من عدد من الأشخاص، وأوضح المصدر أن المتهم حدد أصحاب تلك الديون؛ مشيرًا إلى أن تلك المبالغ زهيدة تتراوح بين 100 و200 جنيه تقريبًا.

وأشار المصدر إلى أن المتهم طلب من أسرته التبرع بمبلغ عشرة جنيهات داخل صناديق المساجد التي يمرون عليها لتكون صدقة جارية عنه.

وأوضح المصدر أن المتهم طلب أيضًا من أسرته الاهتمام بتربية الحمام؛ موضحا أن المتهم كان يحب تربية الحمام ويربيه في مكان مفتوح في منزله.

وقام المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا وفصَل رأسه عن جسده، وشرَعَ في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:14 PM

بعد رسالته الغريبة.. محكمة مصرية تقضي بإعدام "سفاح الإسماعيلية"

متهم بقطع رأس شخص والتجول بها في جريمةٍ هزت الرأي العام حينها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر اليوم حكم محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية (شمال مصر)، بالإعدام شنقًا، على المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته "دبور" والمعروف بـ"سفاح الإسماعيلية"، والمتهم بقطع رأس شخص والسير بها في الشارع.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وبعث المتهم عبدالرحمن نظمي، وفق صحيفة "مصراوي" المحلية، برسالة إلى أسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب جريمة القتل التي هزت الرأي العام في المحافظة.

وكشف مصدر في محافظة الإسماعيلية تفاصيل الرسالة التي بعثها المتهم إلى أهله، وطلب فيها إحضار مصحف وكتب دينية وقصص الأنبياء؛ مؤكدًا أنه خلال الفترة الأخيرة واظب على أداء الصلاة في وقتها، ويطمع في أن يسامحه الله سبحانه وتعالى، كما طلب من أهله أن يسامحوه.

وأضاف المصدر أن المتهم طلب من أسرته تسديد بعض الديون التي اقترضها من عدد من الأشخاص، وأوضح المصدر أن المتهم حدد أصحاب تلك الديون؛ مشيرًا إلى أن تلك المبالغ زهيدة تتراوح بين 100 و200 جنيه تقريبًا.

وأشار المصدر إلى أن المتهم طلب من أسرته التبرع بمبلغ عشرة جنيهات داخل صناديق المساجد التي يمرون عليها لتكون صدقة جارية عنه.

وأوضح المصدر أن المتهم طلب أيضًا من أسرته الاهتمام بتربية الحمام؛ موضحا أن المتهم كان يحب تربية الحمام ويربيه في مكان مفتوح في منزله.

وقام المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا وفصَل رأسه عن جسده، وشرَعَ في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

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