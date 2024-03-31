النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عليها مريض بريطاني .. "حرس الحدود" يرافق سفينة ركاب قادمة من صلالة

قدّم له الإسعافات الأولية واستدعى إسعاف الهلال الأحمر ونقله لمستشفى بجدة

تمكنت زوارق حرس الحدود التابعة لوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي من مرافقه سفينة ركاب على متنها بحّار بريطاني تعرّض لذبحة صدرية في المياه الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام ١٩٧٩)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها "حرس الحدود" ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بحرس الحدود بقيادة منطقة مكة المكرّمة بلاغاً من برج ميناء جدة الإسلامي في الساعة (٢٨: ١٢) أمس السبت الموافق ٢٣ من رجب ١٤٤٠هـ، يفيد بوجود حالة مرضية لشخص بريطاني الجنسية يبلغ من العمر (٧٥) عاماً من طاقم سفينة الركاب (OCEANA) تحمل عَلم دولة (بيرمودا) قادمة من صلالة ومتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأضاف: "بعد تحديد موقع السفينة تم تكليف زورق من قِبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي لملاقاة السفينة ومرافقتها إلى الرصيف بعد التنسيق مع إدارة الميناء".

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمريض، واستدعاء إسعاف الهلال الأحمر، ونقله إلى أحد مستشفيات محافظه جدة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض مستقرة، ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عليها مريض بريطاني .. "حرس الحدود" يرافق سفينة ركاب قادمة من صلالة
سبق

تمكنت زوارق حرس الحدود التابعة لوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي من مرافقه سفينة ركاب على متنها بحّار بريطاني تعرّض لذبحة صدرية في المياه الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام ١٩٧٩)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها "حرس الحدود" ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بحرس الحدود بقيادة منطقة مكة المكرّمة بلاغاً من برج ميناء جدة الإسلامي في الساعة (٢٨: ١٢) أمس السبت الموافق ٢٣ من رجب ١٤٤٠هـ، يفيد بوجود حالة مرضية لشخص بريطاني الجنسية يبلغ من العمر (٧٥) عاماً من طاقم سفينة الركاب (OCEANA) تحمل عَلم دولة (بيرمودا) قادمة من صلالة ومتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأضاف: "بعد تحديد موقع السفينة تم تكليف زورق من قِبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي لملاقاة السفينة ومرافقتها إلى الرصيف بعد التنسيق مع إدارة الميناء".

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمريض، واستدعاء إسعاف الهلال الأحمر، ونقله إلى أحد مستشفيات محافظه جدة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض مستقرة، ولله الحمد.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:33 PM

عليها مريض بريطاني .. "حرس الحدود" يرافق سفينة ركاب قادمة من صلالة

قدّم له الإسعافات الأولية واستدعى إسعاف الهلال الأحمر ونقله لمستشفى بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
8,001

تمكنت زوارق حرس الحدود التابعة لوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي من مرافقه سفينة ركاب على متنها بحّار بريطاني تعرّض لذبحة صدرية في المياه الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام ١٩٧٩)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها "حرس الحدود" ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بحرس الحدود بقيادة منطقة مكة المكرّمة بلاغاً من برج ميناء جدة الإسلامي في الساعة (٢٨: ١٢) أمس السبت الموافق ٢٣ من رجب ١٤٤٠هـ، يفيد بوجود حالة مرضية لشخص بريطاني الجنسية يبلغ من العمر (٧٥) عاماً من طاقم سفينة الركاب (OCEANA) تحمل عَلم دولة (بيرمودا) قادمة من صلالة ومتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأضاف: "بعد تحديد موقع السفينة تم تكليف زورق من قِبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي لملاقاة السفينة ومرافقتها إلى الرصيف بعد التنسيق مع إدارة الميناء".

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمريض، واستدعاء إسعاف الهلال الأحمر، ونقله إلى أحد مستشفيات محافظه جدة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض مستقرة، ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة