عليها مريض بريطاني .. "حرس الحدود" يرافق سفينة ركاب قادمة من صلالة

قدّم له الإسعافات الأولية واستدعى إسعاف الهلال الأحمر ونقله لمستشفى بجدة

تمكنت زوارق حرس الحدود التابعة لوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي من مرافقه سفينة ركاب على متنها بحّار بريطاني تعرّض لذبحة صدرية في المياه الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام ١٩٧٩)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها "حرس الحدود" ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بحرس الحدود بقيادة منطقة مكة المكرّمة بلاغاً من برج ميناء جدة الإسلامي في الساعة (٢٨: ١٢) أمس السبت الموافق ٢٣ من رجب ١٤٤٠هـ، يفيد بوجود حالة مرضية لشخص بريطاني الجنسية يبلغ من العمر (٧٥) عاماً من طاقم سفينة الركاب (OCEANA) تحمل عَلم دولة (بيرمودا) قادمة من صلالة ومتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأضاف: "بعد تحديد موقع السفينة تم تكليف زورق من قِبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي لملاقاة السفينة ومرافقتها إلى الرصيف بعد التنسيق مع إدارة الميناء".

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمريض، واستدعاء إسعاف الهلال الأحمر، ونقله إلى أحد مستشفيات محافظه جدة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض مستقرة، ولله الحمد.