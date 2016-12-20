النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على مساحة 35 ألف م2.. افتتاح مشروع الواجهة البحرية في "برك عسير"

"الحميدي" يناشد الزوار الحفاظ على الممتلكات العامة

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك، بحضور رئيس بلدية البرك، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية.

وأكد الدكتور وليد الحميدي أن مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية وساحلية، ويعد من المشروعات التطويرية في منطقة عسير التي تهدف إلى توفير كل سبل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

وقال: يجب على زوار الحدائق والمتنزهات أن يتحملوا مسؤولية في الحفاظ على الممتلكات العامة.

وتَجَوّل الحميدي في مرافق المشروع، واطلع على ما يحتويه من خدمات الذي نفّذته البلدية على مساحة 35 ألف متر مربع؛ في إطار تنفيذ المشروعات البيئية والترفيهية في المناطق الساحلية ذات الأثر الإيجابي، حرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس بلدية البرك متعب القحطاني أن نجاح مشروع الواجهة البحرية بالبرك جاء بدعم متواصل من أمين منطقة عسير، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وأضاف: الواجهة ستُساهم في زيادة معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة؛ في إطار تحسين وتطوير المشهد الحضري في المنطقة، ومساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة.

وأردف "القحطاني": المشروع يهدف إلى توفير خيارات أوسع أمام سكان وزوار محافظة البرك للاستجمام وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتابع: البلدية مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية؛ بما يتواءم مع تطلعات المواطنين والمقيمين.

وقد تم تزويد الواجهة البحرية بمواقع ترفيهية خاصة للأطفال، كما تم تخصيص ممشى للدراجات الهوائية بطول 340 متراً طولياً وممر مشاة بطول 340 متراً طولياً، وتزيينها بـ 80 إضاءة ديكورية و600 من الإضاءات الأرضية الديكورية والتي أضافت جمالاً أكبر للمشروع.

يشار إلى أن مساحة المسطحات الخضراء بلغت أكثر من 9 آلاف متر مربع موزعة على كافة المشروع إلى جانب زراعة 52 نخلة.

وبلغ عدد الممرات ثلاث ممرات، كما تمت تهيئة مواقف سيارات تستوعب أكثر من 140 سيارة بالمشروع، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من دورات المياه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
على مساحة 35 ألف م2.. افتتاح مشروع الواجهة البحرية في "برك عسير"
سبق

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك، بحضور رئيس بلدية البرك، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية.

وأكد الدكتور وليد الحميدي أن مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية وساحلية، ويعد من المشروعات التطويرية في منطقة عسير التي تهدف إلى توفير كل سبل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

وقال: يجب على زوار الحدائق والمتنزهات أن يتحملوا مسؤولية في الحفاظ على الممتلكات العامة.

وتَجَوّل الحميدي في مرافق المشروع، واطلع على ما يحتويه من خدمات الذي نفّذته البلدية على مساحة 35 ألف متر مربع؛ في إطار تنفيذ المشروعات البيئية والترفيهية في المناطق الساحلية ذات الأثر الإيجابي، حرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس بلدية البرك متعب القحطاني أن نجاح مشروع الواجهة البحرية بالبرك جاء بدعم متواصل من أمين منطقة عسير، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وأضاف: الواجهة ستُساهم في زيادة معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة؛ في إطار تحسين وتطوير المشهد الحضري في المنطقة، ومساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة.

وأردف "القحطاني": المشروع يهدف إلى توفير خيارات أوسع أمام سكان وزوار محافظة البرك للاستجمام وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتابع: البلدية مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية؛ بما يتواءم مع تطلعات المواطنين والمقيمين.

وقد تم تزويد الواجهة البحرية بمواقع ترفيهية خاصة للأطفال، كما تم تخصيص ممشى للدراجات الهوائية بطول 340 متراً طولياً وممر مشاة بطول 340 متراً طولياً، وتزيينها بـ 80 إضاءة ديكورية و600 من الإضاءات الأرضية الديكورية والتي أضافت جمالاً أكبر للمشروع.

يشار إلى أن مساحة المسطحات الخضراء بلغت أكثر من 9 آلاف متر مربع موزعة على كافة المشروع إلى جانب زراعة 52 نخلة.

وبلغ عدد الممرات ثلاث ممرات، كما تمت تهيئة مواقف سيارات تستوعب أكثر من 140 سيارة بالمشروع، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من دورات المياه.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
02:41 PM

على مساحة 35 ألف م2.. افتتاح مشروع الواجهة البحرية في "برك عسير"

"الحميدي" يناشد الزوار الحفاظ على الممتلكات العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
588

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك، بحضور رئيس بلدية البرك، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية.

وأكد الدكتور وليد الحميدي أن مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية وساحلية، ويعد من المشروعات التطويرية في منطقة عسير التي تهدف إلى توفير كل سبل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

وقال: يجب على زوار الحدائق والمتنزهات أن يتحملوا مسؤولية في الحفاظ على الممتلكات العامة.

وتَجَوّل الحميدي في مرافق المشروع، واطلع على ما يحتويه من خدمات الذي نفّذته البلدية على مساحة 35 ألف متر مربع؛ في إطار تنفيذ المشروعات البيئية والترفيهية في المناطق الساحلية ذات الأثر الإيجابي، حرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس بلدية البرك متعب القحطاني أن نجاح مشروع الواجهة البحرية بالبرك جاء بدعم متواصل من أمين منطقة عسير، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وأضاف: الواجهة ستُساهم في زيادة معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة؛ في إطار تحسين وتطوير المشهد الحضري في المنطقة، ومساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة.

وأردف "القحطاني": المشروع يهدف إلى توفير خيارات أوسع أمام سكان وزوار محافظة البرك للاستجمام وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتابع: البلدية مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية؛ بما يتواءم مع تطلعات المواطنين والمقيمين.

وقد تم تزويد الواجهة البحرية بمواقع ترفيهية خاصة للأطفال، كما تم تخصيص ممشى للدراجات الهوائية بطول 340 متراً طولياً وممر مشاة بطول 340 متراً طولياً، وتزيينها بـ 80 إضاءة ديكورية و600 من الإضاءات الأرضية الديكورية والتي أضافت جمالاً أكبر للمشروع.

يشار إلى أن مساحة المسطحات الخضراء بلغت أكثر من 9 آلاف متر مربع موزعة على كافة المشروع إلى جانب زراعة 52 نخلة.

وبلغ عدد الممرات ثلاث ممرات، كما تمت تهيئة مواقف سيارات تستوعب أكثر من 140 سيارة بالمشروع، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من دورات المياه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,704
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,873
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة