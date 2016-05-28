ثمّن البرلمان العربي قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، عادًا إياه خطوةً مهمة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين. ودعا الإدارة الأمريكية في بيان اليوم، للبناء على هذه الخطوة الإيجابية، واتخاذ مزيدٍ من الانفتاح الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، ومراجعة المواقف السابقة للولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا ما يتعلق بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والالتزام بالإجماع الدولي بشأن القدس، وكذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وأشار البرلمان العربي إلى أن القرار الأمريكي يؤكد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بالاعتراف الواضح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإيقاف سياسة التوسع الاستيطاني التي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلية، ووقف مخططها الخبيث في محاولة تهويد مدينة القدس.

البرلمان العربي يثمّن قرار الولايات المتحدة بإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-27 ثمّن البرلمان العربي قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، عادًا إياه خطوةً مهمة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين.



ودعا الإدارة الأمريكية في بيان اليوم، للبناء على هذه الخطوة الإيجابية، واتخاذ مزيدٍ من الانفتاح الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، ومراجعة المواقف السابقة للولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا ما يتعلق بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والالتزام بالإجماع الدولي بشأن القدس، وكذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وأشار البرلمان العربي إلى أن القرار الأمريكي يؤكد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بالاعتراف الواضح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإيقاف سياسة التوسع الاستيطاني التي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلية، ووقف مخططها الخبيث في محاولة تهويد مدينة القدس.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 11:46 PM

البرلمان العربي يثمّن قرار الولايات المتحدة بإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة دعا الإدارة الأمريكية لاتخاذ مزيدٍ من الانفتاح الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية





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ثمّن البرلمان العربي قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، عادًا إياه خطوةً مهمة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين.



ودعا الإدارة الأمريكية في بيان اليوم، للبناء على هذه الخطوة الإيجابية، واتخاذ مزيدٍ من الانفتاح الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، ومراجعة المواقف السابقة للولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا ما يتعلق بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والالتزام بالإجماع الدولي بشأن القدس، وكذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وأشار البرلمان العربي إلى أن القرار الأمريكي يؤكد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بالاعتراف الواضح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإيقاف سياسة التوسع الاستيطاني التي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلية، ووقف مخططها الخبيث في محاولة تهويد مدينة القدس.