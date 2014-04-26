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شاهد.. عطاءات السعودية ترسم الفرحة على أسر إقليم البنجاب بباكستان

الإسلامية توزّع 600 سلة غذائية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار

رسمت عطاءات المملكة البسمة والفرحة على وجوه الأسر الفقيرة والمحتاجة في إقليم البنجاب الباكستاني، حينما وصلت السلال الغذائية الرمضانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بشهر رمضان عام 1442هـ لمنازلهم بالجبال لتخفيف معاناتهم في الشهر الكريم لاسيما مع مواصلة أزمة كورونا العالمية

وفي التفاصيل، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في باكستان تنفيذ البرنامج حيث يقوم دعاة الوزارة العاملين في مختلف الأقاليم والمدن والمراكز الإسلامية بالمشاركة بعمليات التوزيع للأسر المحتاجة والفقيرة لمنازلهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الباكستانية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجرى اليوم توزيع 600 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 15.600 كيلو استفاد منها 6000 فرد بإقليم البنجاب شملت مدينة لاهور و أوكارا وسرقودا وفيصل آباد، كما جرى توزيع 500 سلة غذائية تزن 1.300 كيلو استفاد منها 5000 فرد بإقليم خيبر بختون خواه شملت مدينة بشاور وصوابي ومردان وشترال.

ويحظى البرنامج الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه بإشراف ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقدير كبير وإشادة واسعة من عموم الشعب الباكستاني الشقيق الذين يثمنون للمملكة مواقفها التاريخية وعطاءاتها المستمرة لاسيما مشاريع الخير في شهر رمضان المبارك كل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. عطاءات السعودية ترسم الفرحة على أسر إقليم البنجاب بباكستان
سبق

رسمت عطاءات المملكة البسمة والفرحة على وجوه الأسر الفقيرة والمحتاجة في إقليم البنجاب الباكستاني، حينما وصلت السلال الغذائية الرمضانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بشهر رمضان عام 1442هـ لمنازلهم بالجبال لتخفيف معاناتهم في الشهر الكريم لاسيما مع مواصلة أزمة كورونا العالمية

وفي التفاصيل، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في باكستان تنفيذ البرنامج حيث يقوم دعاة الوزارة العاملين في مختلف الأقاليم والمدن والمراكز الإسلامية بالمشاركة بعمليات التوزيع للأسر المحتاجة والفقيرة لمنازلهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الباكستانية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجرى اليوم توزيع 600 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 15.600 كيلو استفاد منها 6000 فرد بإقليم البنجاب شملت مدينة لاهور و أوكارا وسرقودا وفيصل آباد، كما جرى توزيع 500 سلة غذائية تزن 1.300 كيلو استفاد منها 5000 فرد بإقليم خيبر بختون خواه شملت مدينة بشاور وصوابي ومردان وشترال.

ويحظى البرنامج الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه بإشراف ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقدير كبير وإشادة واسعة من عموم الشعب الباكستاني الشقيق الذين يثمنون للمملكة مواقفها التاريخية وعطاءاتها المستمرة لاسيما مشاريع الخير في شهر رمضان المبارك كل عام.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
04:38 PM

شاهد.. عطاءات السعودية ترسم الفرحة على أسر إقليم البنجاب بباكستان

الإسلامية توزّع 600 سلة غذائية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار

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عبدالله العنزي - الرياض
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رسمت عطاءات المملكة البسمة والفرحة على وجوه الأسر الفقيرة والمحتاجة في إقليم البنجاب الباكستاني، حينما وصلت السلال الغذائية الرمضانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بشهر رمضان عام 1442هـ لمنازلهم بالجبال لتخفيف معاناتهم في الشهر الكريم لاسيما مع مواصلة أزمة كورونا العالمية

وفي التفاصيل، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في باكستان تنفيذ البرنامج حيث يقوم دعاة الوزارة العاملين في مختلف الأقاليم والمدن والمراكز الإسلامية بالمشاركة بعمليات التوزيع للأسر المحتاجة والفقيرة لمنازلهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الباكستانية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجرى اليوم توزيع 600 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 15.600 كيلو استفاد منها 6000 فرد بإقليم البنجاب شملت مدينة لاهور و أوكارا وسرقودا وفيصل آباد، كما جرى توزيع 500 سلة غذائية تزن 1.300 كيلو استفاد منها 5000 فرد بإقليم خيبر بختون خواه شملت مدينة بشاور وصوابي ومردان وشترال.

ويحظى البرنامج الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه بإشراف ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقدير كبير وإشادة واسعة من عموم الشعب الباكستاني الشقيق الذين يثمنون للمملكة مواقفها التاريخية وعطاءاتها المستمرة لاسيما مشاريع الخير في شهر رمضان المبارك كل عام.

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