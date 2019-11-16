بالفيديو .. مواطنون ينقذون متنزهين بوادي "سيلة" بعد أن داهمتهم السيول

صعدوا إلى أعلى مركبتهم خوفاً من الغرق

تمكن عدد من أهالي قرية "مليحة" التابعة لمحافظة محايل غرب عسير، من إنقاذ متنزهين بعد أن داهمتهم السيول بوادي "سيلة" عصر أمس، قبل أن يصعدوا إلى أعلى المركبة التي كانت تقلهم، ويعيشوا حالة من الذعر والخوف، فيما تدخل بعض الأهالي لإنقاذهم واستخراجهم من وسط السيل، قبل أن يصل الدفاع المدني إلى الموقع.

وكان عدد من المراكز والقرى بتهامة عسير قد شهد عصر أمس واليوم، هطول أمطار غزيرة سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وتسببت في عزل السكان عن العالم الخارجي.