بكين تعلن رصد 4 حالات إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا

العدد الإجمالي للإصابات في المدينة وصل إلى 422

قالت لجنة الصحة في العاصمة الصينية بكين، في بيان، اليوم الجمعة، إن المدينة رصدت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 5 مارس، كلها قادمة من إيطاليا.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات في المدينة، إلى 422، وينتشر الفيروس الآن في جميع أنحاء العالم بوتيرة أسرع مقارنة بالصين.