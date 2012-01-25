ألمانيا تفاجئ العالم بطريق آخر لوقف كورونا

بسبب سلالة بريطانيا وتأخر وصول اللقاحات

بسبب سلالة بريطانيا من فيروس كورونا المستجد، وتأخر وصول اللقاحات، تعتزم ألمانيا سلوك طريق آخر للتعامل مع الجائحة، حيث قررت استخدام العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشفاء من كوفيد-19.

علاج ترامب

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، تتجه ألمانيا لتكون أول دولة أوروبية تستخدم العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشفاء من كوفيد-19، وفق ما أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الأحد (24 يناير 2021).

الجرعة بألفي يورو

وقال شبان لصحيفة "بيلد ام زونتاغ" إن "الحكومة اشترت 200 ألف جرعة بسعر 400 مليون يورو"، أي بكلفة ألفي يورو للجرعة الواحدة.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الصحة لوكالة "فرانس برس"، أنّ المرضى سيتلقونه مجاناً.

وأشار الوزير الألماني إلى أنّ نوعين من علاج الأجسام المضادة "الأحادية النسيلة" سيتوافران في المستشفيات الجامعية الأسبوع المقبل، مضيفاً أنّ دولته هي "الأولى في الاتحاد الأوروبي" التي تلجأ إلى ذلك في مواجهة تفشي الوباء.

وتمت الموافقة على النوعين للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة ولكنهما لا يزالان في حاجة إلى الضوء الأخضر من الهيئات الناظمة في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية إنّ ألمانيا اشترت جرعات من المختبر الأميركي "ريجينيرون" ومن نظيره "إلي ليلي".

قصة العلاج

وكان ترامب الذي دخل المشفى لفترة قصيرة نهاية أكتوبر لإصابته بفيروس كورونا المستجد، قد تلقى العلاج الذي طوّره "ريجينيرون" قبل أن ترخص له إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مثنياً عليه. ونسخة "ريجينيرون" عبارة عن مزيج أو "كوكتيل" من اثنين من الأجسام المضادة المصنّعة مخبرياً: بروتينات مقاومة للعدوى جرى تطويرها لتلتصق بسطح بروتين كورونا ومنعه من دخول الخلايا البشرية.

ويعمل علاج "الي ليلي" بالطريقة نفسها، ولكن مع استخدامه جسماً مضاداً صناعياً واحداً.

وأوضح ينس شبان في حديثه الصحافي أنّ هذه الأجسام المضادة "تعمل مثل التطعيم السلبي"، مضيفاً "أن إعطاءها خلال المراحل الأولى من الإصابة قد يساعد المرضى المعرضين لمخاطر عالية على تجنب تطور أكثر خطورة" للمرض.

تأخر اللقاحات

ويأتي قرار ألمانيا باستخدام هذين العقارين قبل أن يحظيا بترخيص وكالة الأدوية الأوروبية، في وقت يتزايد الإحباط في الاتحاد الأوروبي جراء بطء عمليات توفير اللقاحات. وكانت شركتا فايزر/بايونتيك واسترازينيكا أعلنتا أن إمدادات اللقاح لأوروبا ستكون أقل من المتوقع على المدى القصير بسبب صعوبات في عمليات الإنتاج.

توقف مشفى في برلين عن استقبال مرضى

كما ظهرت مشكلة أخرى في ألمانيا، ففي برلين توقف مشفى فيفانتس في حيّ راينكندورف عن استقبال مزيد من المرضى بعد إصابة العديد من العاملين فيه بالنسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا. وقد أظهرت الفحوص الدورية إصابة 6 أشخاص من العاملين و14 مريضاً، وفق ما أكده المشفى الأحد.

وحسب "دويتشه فيله"، فإن النسخة البريطانية المتحورة من الفيروس أسهل من سابقتها بالانتقال وأكثر فتكاً.