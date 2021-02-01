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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران

سماء غائمة جزئيًّا على جنوب وغرب المملكة

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي، بسرعة 14- 40كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران
سبق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي، بسرعة 14- 40كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
08:20 AM
اخر تعديل
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:31 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران

سماء غائمة جزئيًّا على جنوب وغرب المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي، بسرعة 14- 40كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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