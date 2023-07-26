"العتيبي": رسالة خاطئة سبب ازدحام "تقنية الخميس" وبدأنا حساب المسؤول

تعقيبًا على خبر نشرته "سبق" بخصوص الموضوع

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أنه إشارة إلى الازدحام الذي حدث في الكلية التقنية للبنات في مدينة خميس مشيط يوم الثلاثاء الماضي فإن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبعد التحقق من حيثيات الموضوع تود الإيضاح، أنه تم إرسال رسائل نصية بالخطأ لجميع قوائم الاحتياط من المتقدمات على القبول ودعوتهن للمراجعة مما تتسبب في الازدحام الشديد بالكلية.

وأضاف العتيبي أنه بناءً على ذلك فقد بدأت المؤسسة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب في ذلك الخطأ، والعمل على إجراءات تضمن عدم حصوله مستقبلاً.

وأكد العتيبي حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات للمتقدمين والمتقدمات على كافة المنشآت التدريبية التابعة لها، وإتاحة الفرصة للالتحاق بالبرامج التدريبية لجميع من تنطبق عليهم الشروط وعند توفر المقاعد الشاغرة.

وكانت "سبق" نشرت حينها خبرًا بعنوان "فيديو.. رسالة خاطئة لكلية التقنية للبنات بالخميس تسبِّب زحامًا وفوضى وتذمرًا"، وذلك بعد تسبَّبت به رسالة خاطئة بقبول المتقدمات إلى كلية التقنية للبنات بخميس مشيط في حالة من الفوضى والزحام، وتذمُّر واستياء المتقدمات وذويهن، وبعدها أرسلت لهن رسالة أخرى أثناء وجودهن بالكلية، تفيد بأن الرسالة كانت خاطئة، وأن القبول يشمل خريجات دفعة هذا العام، وذلك بعد أن تكبَّد الكثير العناء والتعب، وحضروا من مسافات بعيدة.