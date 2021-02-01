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"السديس" يدشن انطلاق برامج مكتبة الحرم المكي الشريف

في إطار مساعي تعزيز مفهوم الثقافة واستنهاض الأذهان

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،

اليوم، برامج مكتبة الحرم المكي الشريف في الموسم العلمي الثقافي الثاني، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي .

وأشار "السديس"، خلال التدشين، إلى دور البرامج النوعية الثقافية في تعزيز مفهوم الثقافة واستنهاض الأذهان، ووضع مفاهيم معاصرة تسهم في السير قدمًا نحو أهداف نهضوية وتنموية حديثة؛ تعزز مسيرة التطور العلمي الذي يشهده الحرمان الشريفان، ودعم عملية

التحول العلمي الرقمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال: تستمر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مسيرة العناية والرعاية بالحرمين الشريفين ومرافقهما، مستمدة ذلك من الدعم السخي والاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة .

يذكر أن برامج المكتبة تتطرق في طياتها إلى مجالات تعزيز الوعي الصحي بأهمية لقاح كورونا ومأمونيته، والمسؤولية الاجتماعية ودورها في

الحد من انتشار الجائحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم والتحول الرقمي وتحسين الأداء البشري في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يدشن انطلاق برامج مكتبة الحرم المكي الشريف
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،

اليوم، برامج مكتبة الحرم المكي الشريف في الموسم العلمي الثقافي الثاني، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي .

وأشار "السديس"، خلال التدشين، إلى دور البرامج النوعية الثقافية في تعزيز مفهوم الثقافة واستنهاض الأذهان، ووضع مفاهيم معاصرة تسهم في السير قدمًا نحو أهداف نهضوية وتنموية حديثة؛ تعزز مسيرة التطور العلمي الذي يشهده الحرمان الشريفان، ودعم عملية

التحول العلمي الرقمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال: تستمر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مسيرة العناية والرعاية بالحرمين الشريفين ومرافقهما، مستمدة ذلك من الدعم السخي والاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة .

يذكر أن برامج المكتبة تتطرق في طياتها إلى مجالات تعزيز الوعي الصحي بأهمية لقاح كورونا ومأمونيته، والمسؤولية الاجتماعية ودورها في

الحد من انتشار الجائحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم والتحول الرقمي وتحسين الأداء البشري في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
06:06 PM

"السديس" يدشن انطلاق برامج مكتبة الحرم المكي الشريف

في إطار مساعي تعزيز مفهوم الثقافة واستنهاض الأذهان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،

اليوم، برامج مكتبة الحرم المكي الشريف في الموسم العلمي الثقافي الثاني، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي .

وأشار "السديس"، خلال التدشين، إلى دور البرامج النوعية الثقافية في تعزيز مفهوم الثقافة واستنهاض الأذهان، ووضع مفاهيم معاصرة تسهم في السير قدمًا نحو أهداف نهضوية وتنموية حديثة؛ تعزز مسيرة التطور العلمي الذي يشهده الحرمان الشريفان، ودعم عملية

التحول العلمي الرقمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال: تستمر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مسيرة العناية والرعاية بالحرمين الشريفين ومرافقهما، مستمدة ذلك من الدعم السخي والاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة .

يذكر أن برامج المكتبة تتطرق في طياتها إلى مجالات تعزيز الوعي الصحي بأهمية لقاح كورونا ومأمونيته، والمسؤولية الاجتماعية ودورها في

الحد من انتشار الجائحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم والتحول الرقمي وتحسين الأداء البشري في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

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