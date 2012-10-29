العراق يسجل 4043 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة

إجمالى الإصابات بلغ 463951 والوفيات 10770 شخصًا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 463951 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 391010 حالة.