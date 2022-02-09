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الصمعاني يلتقي وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني

ناقش التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني اللورد طارق أحمد في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

وأشار وزير العدل إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية، ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.

كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصّصة التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله- التي أخذت بأحدث التوجّهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.

وليد الصمعاني وزير العدل الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصمعاني يلتقي وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني
سبق

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني اللورد طارق أحمد في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

وأشار وزير العدل إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية، ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.

كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصّصة التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله- التي أخذت بأحدث التوجّهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
09:57 AM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
02:56 PM

الصمعاني يلتقي وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني

ناقش التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
1,327

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني اللورد طارق أحمد في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

وأشار وزير العدل إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية، ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.

كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصّصة التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله- التي أخذت بأحدث التوجّهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.

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