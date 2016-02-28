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كشفته الكاميرا.. مجهول يتسلل إلى مواقف عمارة سكنية ويشعل النار في مركبة بمكة

الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث

فتحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، تحقيقاً حول حادثة تسلل شخص مجهول إلى مواقف عمارة سكنية بحي البحيرات بمكة، مصطحباً معه بنزين وأشعل النار في مركبة بذات المواقف، قبل أن يسهم الجيران في إطفائها في وقت قياسي عند رؤيتهم النيران وهي تشتعل في سيارة جارهم.

وفي التفاصيل كما رواها صاحب السيارة محمد الحجيلي لـ"سبق"، الذي قال إنه "أثناء تواجده خارج المنزل شاهد الجيران مساء أمس اشتعال النيران بشكل مفاجئ في سيارتي من نوع جيب صالون، داخل مواقف العمارة التي أسكنها، ليتمكنوا - بفضل الله - من إطفاء اللهب قبل أن يلتهم السيارة بالكامل".

وأضاف: "عند الرجوع إلى الكاميرات، ظهر شخص مجهول وهو يتجه إلى السيارة ويحمل بنزين معه، ليقوم عند وصوله بإشعال النار في السيارة دون معرفة الدوافع التي دفعته إلى هذا العمل".

وأشار إلى أن النيران لم تتمكن من السيارة كاملة سوى مقدّمتها فقط؛ حيث ساعد ذلك - بفضل الله - رؤية الجيران للنار وإطفائها والحيلولة دون انتشارها في المركبة والمركبات المجاورة، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية حضرت إلى الموقع على الفور إلى جانب الدفاع المدني، وفتحت ملف تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

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كشفته الكاميرا.. مجهول يتسلل إلى مواقف عمارة سكنية ويشعل النار في مركبة بمكة
سبق

فتحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، تحقيقاً حول حادثة تسلل شخص مجهول إلى مواقف عمارة سكنية بحي البحيرات بمكة، مصطحباً معه بنزين وأشعل النار في مركبة بذات المواقف، قبل أن يسهم الجيران في إطفائها في وقت قياسي عند رؤيتهم النيران وهي تشتعل في سيارة جارهم.

وفي التفاصيل كما رواها صاحب السيارة محمد الحجيلي لـ"سبق"، الذي قال إنه "أثناء تواجده خارج المنزل شاهد الجيران مساء أمس اشتعال النيران بشكل مفاجئ في سيارتي من نوع جيب صالون، داخل مواقف العمارة التي أسكنها، ليتمكنوا - بفضل الله - من إطفاء اللهب قبل أن يلتهم السيارة بالكامل".

وأضاف: "عند الرجوع إلى الكاميرات، ظهر شخص مجهول وهو يتجه إلى السيارة ويحمل بنزين معه، ليقوم عند وصوله بإشعال النار في السيارة دون معرفة الدوافع التي دفعته إلى هذا العمل".

وأشار إلى أن النيران لم تتمكن من السيارة كاملة سوى مقدّمتها فقط؛ حيث ساعد ذلك - بفضل الله - رؤية الجيران للنار وإطفائها والحيلولة دون انتشارها في المركبة والمركبات المجاورة، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية حضرت إلى الموقع على الفور إلى جانب الدفاع المدني، وفتحت ملف تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
07:12 PM

كشفته الكاميرا.. مجهول يتسلل إلى مواقف عمارة سكنية ويشعل النار في مركبة بمكة

الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادث

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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فتحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، تحقيقاً حول حادثة تسلل شخص مجهول إلى مواقف عمارة سكنية بحي البحيرات بمكة، مصطحباً معه بنزين وأشعل النار في مركبة بذات المواقف، قبل أن يسهم الجيران في إطفائها في وقت قياسي عند رؤيتهم النيران وهي تشتعل في سيارة جارهم.

وفي التفاصيل كما رواها صاحب السيارة محمد الحجيلي لـ"سبق"، الذي قال إنه "أثناء تواجده خارج المنزل شاهد الجيران مساء أمس اشتعال النيران بشكل مفاجئ في سيارتي من نوع جيب صالون، داخل مواقف العمارة التي أسكنها، ليتمكنوا - بفضل الله - من إطفاء اللهب قبل أن يلتهم السيارة بالكامل".

وأضاف: "عند الرجوع إلى الكاميرات، ظهر شخص مجهول وهو يتجه إلى السيارة ويحمل بنزين معه، ليقوم عند وصوله بإشعال النار في السيارة دون معرفة الدوافع التي دفعته إلى هذا العمل".

وأشار إلى أن النيران لم تتمكن من السيارة كاملة سوى مقدّمتها فقط؛ حيث ساعد ذلك - بفضل الله - رؤية الجيران للنار وإطفائها والحيلولة دون انتشارها في المركبة والمركبات المجاورة، لافتاً إلى أن الجهات الأمنية حضرت إلى الموقع على الفور إلى جانب الدفاع المدني، وفتحت ملف تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

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