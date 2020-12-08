النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3  أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى بـ"ملواح" مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

سجّل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة مفارقة نادرة بتمكُّن ثلاثة أشقاء بحرينيين من انتزاع المركز الأول في ثلاثة أشواط مختلفة، ونافسوا والدهم بمسابقة الملواح التي أُسدلت الستار اليوم الثلاثاء على الأشواط التأهيلية فيها للدوليين.

وكان الصقار البحريني بدر بن عبدالوهاب أحمد الهرمسي الهاجري قد حقق بصقره "سلطان" المركز الأول بشوط جير بيور قرناس للملاك. وقطع الصقر مسافة السباق البالغة أربع مئة متر في 17 ثانية و575 جزءًا من الثانية، فيما حقق المركز الثاني والده عبدالوهاب الهاجري بصقره "حنيف سلطان"، الذي قطع السباق بفارق 600 جزء من الثانية عن ابنه.

كما تصدر بدر شوطًا آخر، وهو شاهين فرخ ملاك، بصقره "ميثاق"، بزمن 18 ثانية و737 جزءًا من الثانية.

أما أحمد، شقيق بدر، فحقق المركز الأول في شوط شاهين قرناس للملاك بصقره "دوريان"، بزمن 18 ثانية و386 جزءًا من الثانية.

فيما كان الشقيق الثالث محمد يحقق بطولة شوط آخر؛ ليتوج صقره "جلمود" بالمركز الأول لشوط شاهين فرخ محترفين، بزمن 19 ثانية و361 جزءًا من الثانية. وتمكن محمد من تحقيق المراكز الثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر بالشوط نفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3  أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى بـ"ملواح" مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

سجّل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة مفارقة نادرة بتمكُّن ثلاثة أشقاء بحرينيين من انتزاع المركز الأول في ثلاثة أشواط مختلفة، ونافسوا والدهم بمسابقة الملواح التي أُسدلت الستار اليوم الثلاثاء على الأشواط التأهيلية فيها للدوليين.

وكان الصقار البحريني بدر بن عبدالوهاب أحمد الهرمسي الهاجري قد حقق بصقره "سلطان" المركز الأول بشوط جير بيور قرناس للملاك. وقطع الصقر مسافة السباق البالغة أربع مئة متر في 17 ثانية و575 جزءًا من الثانية، فيما حقق المركز الثاني والده عبدالوهاب الهاجري بصقره "حنيف سلطان"، الذي قطع السباق بفارق 600 جزء من الثانية عن ابنه.

كما تصدر بدر شوطًا آخر، وهو شاهين فرخ ملاك، بصقره "ميثاق"، بزمن 18 ثانية و737 جزءًا من الثانية.

أما أحمد، شقيق بدر، فحقق المركز الأول في شوط شاهين قرناس للملاك بصقره "دوريان"، بزمن 18 ثانية و386 جزءًا من الثانية.

فيما كان الشقيق الثالث محمد يحقق بطولة شوط آخر؛ ليتوج صقره "جلمود" بالمركز الأول لشوط شاهين فرخ محترفين، بزمن 19 ثانية و361 جزءًا من الثانية. وتمكن محمد من تحقيق المراكز الثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر بالشوط نفسه.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:03 PM

3  أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى بـ"ملواح" مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
962

سجّل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة مفارقة نادرة بتمكُّن ثلاثة أشقاء بحرينيين من انتزاع المركز الأول في ثلاثة أشواط مختلفة، ونافسوا والدهم بمسابقة الملواح التي أُسدلت الستار اليوم الثلاثاء على الأشواط التأهيلية فيها للدوليين.

وكان الصقار البحريني بدر بن عبدالوهاب أحمد الهرمسي الهاجري قد حقق بصقره "سلطان" المركز الأول بشوط جير بيور قرناس للملاك. وقطع الصقر مسافة السباق البالغة أربع مئة متر في 17 ثانية و575 جزءًا من الثانية، فيما حقق المركز الثاني والده عبدالوهاب الهاجري بصقره "حنيف سلطان"، الذي قطع السباق بفارق 600 جزء من الثانية عن ابنه.

كما تصدر بدر شوطًا آخر، وهو شاهين فرخ ملاك، بصقره "ميثاق"، بزمن 18 ثانية و737 جزءًا من الثانية.

أما أحمد، شقيق بدر، فحقق المركز الأول في شوط شاهين قرناس للملاك بصقره "دوريان"، بزمن 18 ثانية و386 جزءًا من الثانية.

فيما كان الشقيق الثالث محمد يحقق بطولة شوط آخر؛ ليتوج صقره "جلمود" بالمركز الأول لشوط شاهين فرخ محترفين، بزمن 19 ثانية و361 جزءًا من الثانية. وتمكن محمد من تحقيق المراكز الثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر بالشوط نفسه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,439
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,452
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,313
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,890

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة