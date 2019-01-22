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ضبط مواطن مخالف يقوم بقطع الأشجار وتحويلها لفحم في الطائف

طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الطائف مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لقطعه الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزته أكثر من (60) متراً مكعباً من الحطب والفحم المحلي المخزن، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبيناً أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحلي إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مواطن مخالف يقوم بقطع الأشجار وتحويلها لفحم في الطائف
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الطائف مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لقطعه الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزته أكثر من (60) متراً مكعباً من الحطب والفحم المحلي المخزن، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبيناً أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحلي إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
11:14 PM

ضبط مواطن مخالف يقوم بقطع الأشجار وتحويلها لفحم في الطائف

طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الطائف مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لقطعه الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزته أكثر من (60) متراً مكعباً من الحطب والفحم المحلي المخزن، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبيناً أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحلي إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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