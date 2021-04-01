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الكلية التقنية بجدة تنفذ برنامج جودة الحياة الصحية بالكشف لمنسوبيها "مجاناً"

يستهدف الكشف المبكر على العيون وتفادي حدوث المضاعفات أو العمى

استضافت الكلية التقنية بجدة خلال الأيام الثلاثة الماضية برنامج المشاركة المجتمعية بمجموعة السقاف لطب العيون، والذي يستهدف اكتشاف عيوب الإبصار المبكر لدى منسوبي الكلية ومتدربيها في الوقت الذي تطبق فيه الكلية الإجراءات الاحترازية العالية من خلال التدريب عن بعد.

وفي التفاصيل، نوه الدكتور حسين السقاف استشاري طب وجراحة العيون ومدير المجموعة، بأهمية هذا التعاون مع الكلية وحرصها على الشراكة لتعزيز جودة الحياة الصحية لمنسوبيها.

وأكد "السقاف" أن مثل هذه الشراكات بين قطاعات العمل الحكومي والخاص هي إحدى استراتيجيات الرؤية 2030 التي تتطلب تكاتف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في خدمة تنمية المواطن، وكشف عن استمرار هذا البرنامج مع وحدات التدريب الأخرى بالمنطقة.

وأشار إلى أن البرنامج يحقق الكشف المبكر على العيون وتفادي حدوث المضاعفات أو العمى، ونشر الوعي الصحي في المجتمع حول أسباب أمراض العيون وطرق الوقاية منها.

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الكلية التقنية بجدة تنفذ برنامج جودة الحياة الصحية بالكشف لمنسوبيها "مجاناً"
سبق

استضافت الكلية التقنية بجدة خلال الأيام الثلاثة الماضية برنامج المشاركة المجتمعية بمجموعة السقاف لطب العيون، والذي يستهدف اكتشاف عيوب الإبصار المبكر لدى منسوبي الكلية ومتدربيها في الوقت الذي تطبق فيه الكلية الإجراءات الاحترازية العالية من خلال التدريب عن بعد.

وفي التفاصيل، نوه الدكتور حسين السقاف استشاري طب وجراحة العيون ومدير المجموعة، بأهمية هذا التعاون مع الكلية وحرصها على الشراكة لتعزيز جودة الحياة الصحية لمنسوبيها.

وأكد "السقاف" أن مثل هذه الشراكات بين قطاعات العمل الحكومي والخاص هي إحدى استراتيجيات الرؤية 2030 التي تتطلب تكاتف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في خدمة تنمية المواطن، وكشف عن استمرار هذا البرنامج مع وحدات التدريب الأخرى بالمنطقة.

وأشار إلى أن البرنامج يحقق الكشف المبكر على العيون وتفادي حدوث المضاعفات أو العمى، ونشر الوعي الصحي في المجتمع حول أسباب أمراض العيون وطرق الوقاية منها.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
11:25 PM

الكلية التقنية بجدة تنفذ برنامج جودة الحياة الصحية بالكشف لمنسوبيها "مجاناً"

يستهدف الكشف المبكر على العيون وتفادي حدوث المضاعفات أو العمى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استضافت الكلية التقنية بجدة خلال الأيام الثلاثة الماضية برنامج المشاركة المجتمعية بمجموعة السقاف لطب العيون، والذي يستهدف اكتشاف عيوب الإبصار المبكر لدى منسوبي الكلية ومتدربيها في الوقت الذي تطبق فيه الكلية الإجراءات الاحترازية العالية من خلال التدريب عن بعد.

وفي التفاصيل، نوه الدكتور حسين السقاف استشاري طب وجراحة العيون ومدير المجموعة، بأهمية هذا التعاون مع الكلية وحرصها على الشراكة لتعزيز جودة الحياة الصحية لمنسوبيها.

وأكد "السقاف" أن مثل هذه الشراكات بين قطاعات العمل الحكومي والخاص هي إحدى استراتيجيات الرؤية 2030 التي تتطلب تكاتف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في خدمة تنمية المواطن، وكشف عن استمرار هذا البرنامج مع وحدات التدريب الأخرى بالمنطقة.

وأشار إلى أن البرنامج يحقق الكشف المبكر على العيون وتفادي حدوث المضاعفات أو العمى، ونشر الوعي الصحي في المجتمع حول أسباب أمراض العيون وطرق الوقاية منها.

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