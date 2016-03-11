رسمياً.. اتحاد القدم يعتمد استمرار 7 لاعبين أجانب في الموسمين المقبلين

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري الخامس وذلك في مقره بمدينة الرياض وجاءت نتائج الاجتماع على النحو التالي :

اعتماد استمرار عدد 7 لاعبين أجانب لكل فريق فـي الموسمين المقبلين في دوري كأس الأمير محمد بن سـلمان للمحترفين، على أن يتم خلال اجتماع المجلس المقبـل تحديد عدد اللاعبين الأجانب فـي دوري الدرجة الأولى والثانية بعد استعراض تقييم الوضع الحالي.



كما قرر المجلس تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية التي كان من المقرر إقامته يوم 26 مارس الجاري إلى وقت لاحق، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وناقش المجلس الخطط البديلة لمباريات دوري الدرجة الثانية والفئات السنية خـلال الفترة المقبلة، في ظل توقف الأنشطة الرياضية مؤقتاً في محافظة القطيف.

واستعرض رئيس لجنة الحكام، الإسباني فرناندو تريساكو، خطة تكاليف مباريات الجولات المقبلة بعد قيود السفر الأخيرة والخطوات الاحتياطية التي تم اتخاذها، كما استعرض مراحل سير مشروع تطوير الحكام السعوديين.

وقدم نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا وعضو اللجنة عبدالرحمن التويجري تقريراً مفصلاً عن سير العمل فيما يخص حكام دوري الدرجة الأولى والثانية.