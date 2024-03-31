فيما يحمل المنتج الثالث الاسم التجاري: VEGGIE Vitamin D3 5,000 IU، والاسم العلمي: VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL)، ورقم التسجيل: 1-5046-18، ولجميع التشغيلات.

أما المنتج الثاني فيحمل الاسم التجاري: VEGGIE VITAMIN D3 50000 I.U. Soft Gelatin Capsule ، والاسم العلمي: VITAMIND3 (CHOLECALCIFEROL)، ورقم التسجيل: 3-5046-18، ولجميع التشغيلات.

ويحمل المنتج الأول الاسم التجاري: VEGGIE VITAMIN D3 50000 I.U. Soft Gelatin Capsule ، والاسم العلمي: VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) ، ورقم التسجيل: 2-5046-18 ، ولجميع التشغيلات.

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها القاضي بتعليق تسجيل جميع خطوط الإنتاج الخاصة بمصنع دوكس السعودية للصناعات الدوائية، وتعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات الخاصة بتلك المستحضرات؛ نظرًا لعدم الالتزام بأسس التصنيع الجيد (GMP).

"الغذاء والدواء" تُوقف 3 مستحضرات ينتجها مصنع دوكس السعودية للصناعات الدوائية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-03-29 أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميماً للجهات الصحية بإيقاف استخدام 3 مستحضرات تنتجها شركة دوكس السعودية للصناعات الدوائية (DOX Saudi Pharma). ويأتي هذا الإجراء عقب قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها القاضي بتعليق تسجيل جميع خطوط الإنتاج الخاصة بمصنع دوكس السعودية للصناعات الدوائية، وتعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات الخاصة بتلك المستحضرات؛ نظرًا لعدم الالتزام بأسس التصنيع الجيد (GMP). ويحمل المنتج الأول الاسم التجاري: VEGGIE VITAMIN D3 50000 I.U. Soft Gelatin Capsule ، والاسم العلمي: VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) ، ورقم التسجيل: 2-5046-18 ، ولجميع التشغيلات. أما المنتج الثاني فيحمل الاسم التجاري: VEGGIE VITAMIN D3 50000 I.U. Soft Gelatin Capsule ، والاسم العلمي: VITAMIND3 (CHOLECALCIFEROL)، ورقم التسجيل: 3-5046-18، ولجميع التشغيلات. فيما يحمل المنتج الثالث الاسم التجاري: VEGGIE Vitamin D3 5,000 IU، والاسم العلمي: VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL)، ورقم التسجيل: 1-5046-18، ولجميع التشغيلات. وألزمت الهيئة الشركة بسحب جميع تشغيلات المستحضرات من جميع الجهات المستفيدة.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440 06:00 PM

"الغذاء والدواء" تُوقف 3 مستحضرات ينتجها مصنع دوكس السعودية للصناعات الدوائية سحب جميع تشغيلاتها من جميع الجهات المستفيدة .. لعدم الالتزام بأسس التصنيع الجيد





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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميماً للجهات الصحية بإيقاف استخدام 3 مستحضرات تنتجها شركة دوكس السعودية للصناعات الدوائية (DOX Saudi Pharma).

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها القاضي بتعليق تسجيل جميع خطوط الإنتاج الخاصة بمصنع دوكس السعودية للصناعات الدوائية، وتعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات الخاصة بتلك المستحضرات؛ نظرًا لعدم الالتزام بأسس التصنيع الجيد (GMP).

ويحمل المنتج الأول الاسم التجاري: VEGGIE VITAMIN D3 50000 I.U. Soft Gelatin Capsule ، والاسم العلمي: VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) ، ورقم التسجيل: 2-5046-18 ، ولجميع التشغيلات.

أما المنتج الثاني فيحمل الاسم التجاري: VEGGIE VITAMIN D3 50000 I.U. Soft Gelatin Capsule ، والاسم العلمي: VITAMIND3 (CHOLECALCIFEROL)، ورقم التسجيل: 3-5046-18، ولجميع التشغيلات.

فيما يحمل المنتج الثالث الاسم التجاري: VEGGIE Vitamin D3 5,000 IU، والاسم العلمي: VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL)، ورقم التسجيل: 1-5046-18، ولجميع التشغيلات.

وألزمت الهيئة الشركة بسحب جميع تشغيلات المستحضرات من جميع الجهات المستفيدة.