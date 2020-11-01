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جماهير الفريق .. "الحنفوش" نحر "النصر" من الوريد للوريد

شنّت جماهير النصر هجومًا ناريًا على حكم مباراة فريقها أمام الشباب في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

ووجهت جماهير العالمي سهام غضبها نحو حكم اللقاء شكري الحنفوش إذ اتهمته بالتسبب في خسارة الفريق أمام الشباب في الجولة الثالثة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الشباب بهدفين لهدف.

وعددت جماهير الفريق الأخطاء التي وقع فيها الحكم السعودي باحتسابه هدفًا للشباب جاء من تسلل واضح بحسب وجهة نظرها .


كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لفريقها حيث قالت إن الأخطاء التحكيمية غيّرت من نتيجة المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير الفريق .. "الحنفوش" نحر "النصر" من الوريد للوريد
سبق

شنّت جماهير النصر هجومًا ناريًا على حكم مباراة فريقها أمام الشباب في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

ووجهت جماهير العالمي سهام غضبها نحو حكم اللقاء شكري الحنفوش إذ اتهمته بالتسبب في خسارة الفريق أمام الشباب في الجولة الثالثة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الشباب بهدفين لهدف.

وعددت جماهير الفريق الأخطاء التي وقع فيها الحكم السعودي باحتسابه هدفًا للشباب جاء من تسلل واضح بحسب وجهة نظرها .


كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لفريقها حيث قالت إن الأخطاء التحكيمية غيّرت من نتيجة المباراة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:18 PM

جماهير الفريق .. "الحنفوش" نحر "النصر" من الوريد للوريد

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
2,598

شنّت جماهير النصر هجومًا ناريًا على حكم مباراة فريقها أمام الشباب في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

ووجهت جماهير العالمي سهام غضبها نحو حكم اللقاء شكري الحنفوش إذ اتهمته بالتسبب في خسارة الفريق أمام الشباب في الجولة الثالثة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الشباب بهدفين لهدف.

وعددت جماهير الفريق الأخطاء التي وقع فيها الحكم السعودي باحتسابه هدفًا للشباب جاء من تسلل واضح بحسب وجهة نظرها .


كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لفريقها حيث قالت إن الأخطاء التحكيمية غيّرت من نتيجة المباراة.

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