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روماريو دا سيلفا يتصدر قائمة هدافي "كأس محمد السادس"

يتصدر البرازيلي روماريو دا سيلفا، لاعب فريق الاتحاد السعودي، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، برصيد 5 أهداف، ليسهم بالدور الأكبر في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي فريقا الشباب والاتحاد السعوديان وجهاً لوجه، يوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي، بينما تقام مباراة العودة في شهر يناير المقبل في مدينة جدة.

ويحل المخضرم محسن متولي لاعب فريق الرجاء المغربي في القائمة وصيفاً، خلف روماريو، برصيد 4 أهداف، متفوقاً على سيباستيان جونيور مهاجم فريق الشباب السعودي بفارق هدف وحيد.

يذكر أن، الفائز من مواجهة الاتحاد والشباب، يلتقي مع نظيره من قمة الإسماعيلي والرجاء، في المباراة النهائية للبطولة، خلال موعد يحدد لاحقاً.

وكان مهاجم فريق المريخ السوداني، محمد عبدالرحمن توج بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة العربية التي حملت مسمى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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روماريو دا سيلفا يتصدر قائمة هدافي "كأس محمد السادس"
سبق

يتصدر البرازيلي روماريو دا سيلفا، لاعب فريق الاتحاد السعودي، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، برصيد 5 أهداف، ليسهم بالدور الأكبر في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي فريقا الشباب والاتحاد السعوديان وجهاً لوجه، يوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي، بينما تقام مباراة العودة في شهر يناير المقبل في مدينة جدة.

ويحل المخضرم محسن متولي لاعب فريق الرجاء المغربي في القائمة وصيفاً، خلف روماريو، برصيد 4 أهداف، متفوقاً على سيباستيان جونيور مهاجم فريق الشباب السعودي بفارق هدف وحيد.

يذكر أن، الفائز من مواجهة الاتحاد والشباب، يلتقي مع نظيره من قمة الإسماعيلي والرجاء، في المباراة النهائية للبطولة، خلال موعد يحدد لاحقاً.

وكان مهاجم فريق المريخ السوداني، محمد عبدالرحمن توج بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة العربية التي حملت مسمى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
04:31 PM

روماريو دا سيلفا يتصدر قائمة هدافي "كأس محمد السادس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يتصدر البرازيلي روماريو دا سيلفا، لاعب فريق الاتحاد السعودي، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، برصيد 5 أهداف، ليسهم بالدور الأكبر في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.

ويلتقي فريقا الشباب والاتحاد السعوديان وجهاً لوجه، يوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي، بينما تقام مباراة العودة في شهر يناير المقبل في مدينة جدة.

ويحل المخضرم محسن متولي لاعب فريق الرجاء المغربي في القائمة وصيفاً، خلف روماريو، برصيد 4 أهداف، متفوقاً على سيباستيان جونيور مهاجم فريق الشباب السعودي بفارق هدف وحيد.

يذكر أن، الفائز من مواجهة الاتحاد والشباب، يلتقي مع نظيره من قمة الإسماعيلي والرجاء، في المباراة النهائية للبطولة، خلال موعد يحدد لاحقاً.

وكان مهاجم فريق المريخ السوداني، محمد عبدالرحمن توج بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة العربية التي حملت مسمى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف.

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