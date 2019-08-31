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مركز فضائي أمريكي: عاصفة شمسية ستؤثر في "الاتصالات" .. سنرى "الوهج القطبي"

الجروان: قد تسبّب أضراراً بالشبكة اللاسلكية وخطوط النقل الكهربائية وتوقف عملها مؤقتاً

رصد مركز التنبؤات الخاص بالطقس الفضائي بالإدارة الوطنية المحيطات والغلاف الجوي الأمريكيين، تأثر الأرض بعاصفة شمسية بمستوى G1 (Kp=5)، بسبب تدفق الرياح الشمسية المنطلقة من الثقب الإكليلي الذي تكوّن على قرص الشمس الأيام الماضية.

وأوضح المركز أن تشكل ظاهرة الوهج القطبي في المني القطبية متوقع هذه الأيام.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن إبراهيم الجروان؛ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك تأكيده أن التأثير الرئيس المشاهد يتمثل في رؤية الشفق القطبي أو الوهج القطبي، إضافة إلى أن هناك تأثيرات أخرى يلحظها العاملون على أجهزة الاتصالات اللاسلكية وخطوط النقل الكهربائي في صورة تشوشات أما إذا كانت العاصفة المغناطيسية عنيفة فقد تسبّب أضراراً في شبكة الاتصالات اللاسلكية أو خطوط النقل الكهربائية وتوقف عملها مؤقتاً.

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مركز فضائي أمريكي: عاصفة شمسية ستؤثر في "الاتصالات" .. سنرى "الوهج القطبي"
سبق

رصد مركز التنبؤات الخاص بالطقس الفضائي بالإدارة الوطنية المحيطات والغلاف الجوي الأمريكيين، تأثر الأرض بعاصفة شمسية بمستوى G1 (Kp=5)، بسبب تدفق الرياح الشمسية المنطلقة من الثقب الإكليلي الذي تكوّن على قرص الشمس الأيام الماضية.

وأوضح المركز أن تشكل ظاهرة الوهج القطبي في المني القطبية متوقع هذه الأيام.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن إبراهيم الجروان؛ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك تأكيده أن التأثير الرئيس المشاهد يتمثل في رؤية الشفق القطبي أو الوهج القطبي، إضافة إلى أن هناك تأثيرات أخرى يلحظها العاملون على أجهزة الاتصالات اللاسلكية وخطوط النقل الكهربائي في صورة تشوشات أما إذا كانت العاصفة المغناطيسية عنيفة فقد تسبّب أضراراً في شبكة الاتصالات اللاسلكية أو خطوط النقل الكهربائية وتوقف عملها مؤقتاً.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
12:01 PM

مركز فضائي أمريكي: عاصفة شمسية ستؤثر في "الاتصالات" .. سنرى "الوهج القطبي"

الجروان: قد تسبّب أضراراً بالشبكة اللاسلكية وخطوط النقل الكهربائية وتوقف عملها مؤقتاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصد مركز التنبؤات الخاص بالطقس الفضائي بالإدارة الوطنية المحيطات والغلاف الجوي الأمريكيين، تأثر الأرض بعاصفة شمسية بمستوى G1 (Kp=5)، بسبب تدفق الرياح الشمسية المنطلقة من الثقب الإكليلي الذي تكوّن على قرص الشمس الأيام الماضية.

وأوضح المركز أن تشكل ظاهرة الوهج القطبي في المني القطبية متوقع هذه الأيام.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن إبراهيم الجروان؛ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك تأكيده أن التأثير الرئيس المشاهد يتمثل في رؤية الشفق القطبي أو الوهج القطبي، إضافة إلى أن هناك تأثيرات أخرى يلحظها العاملون على أجهزة الاتصالات اللاسلكية وخطوط النقل الكهربائي في صورة تشوشات أما إذا كانت العاصفة المغناطيسية عنيفة فقد تسبّب أضراراً في شبكة الاتصالات اللاسلكية أو خطوط النقل الكهربائية وتوقف عملها مؤقتاً.

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