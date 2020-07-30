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تعليم الأفلاج: لن نسمح بدخول غير المحصّنين من فيروس كورونا للمنشآت

القرار يشمل الموظفين والمراجعين.. اعتبارًا من الأحد المقبل

نوهت إدارة تعليم الأفلاج في تغريدة لها إلى أنه بداية من بعد غد الأحد، لا يمكن دخول الإدارة والمنشآت التعليمية بالمحافظة، سواء من الموظفين أو المراجعين غير المحصنين من فيروس كورونا.

وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أنه حرصًا على سلامة الجميع، وتماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، سيكون التحصين شرطًا أساسيًّا لدخول أي منشأة تابعة لإدارة التعليم، مشددة على كافة الموظفين والمراجعين بضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين، على أن تكون الحالة في التطبيق إما "مُحصن أكمل جرعات لقاح كورونا"، أو "مُحصن جرعة أولى" أو "مُحصن متعاف"، مع ضرورة أخذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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تعليم الأفلاج: لن نسمح بدخول غير المحصّنين من فيروس كورونا للمنشآت
سبق

نوهت إدارة تعليم الأفلاج في تغريدة لها إلى أنه بداية من بعد غد الأحد، لا يمكن دخول الإدارة والمنشآت التعليمية بالمحافظة، سواء من الموظفين أو المراجعين غير المحصنين من فيروس كورونا.

وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أنه حرصًا على سلامة الجميع، وتماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، سيكون التحصين شرطًا أساسيًّا لدخول أي منشأة تابعة لإدارة التعليم، مشددة على كافة الموظفين والمراجعين بضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين، على أن تكون الحالة في التطبيق إما "مُحصن أكمل جرعات لقاح كورونا"، أو "مُحصن جرعة أولى" أو "مُحصن متعاف"، مع ضرورة أخذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
07:57 PM

تعليم الأفلاج: لن نسمح بدخول غير المحصّنين من فيروس كورونا للمنشآت

القرار يشمل الموظفين والمراجعين.. اعتبارًا من الأحد المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نوهت إدارة تعليم الأفلاج في تغريدة لها إلى أنه بداية من بعد غد الأحد، لا يمكن دخول الإدارة والمنشآت التعليمية بالمحافظة، سواء من الموظفين أو المراجعين غير المحصنين من فيروس كورونا.

وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أنه حرصًا على سلامة الجميع، وتماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، سيكون التحصين شرطًا أساسيًّا لدخول أي منشأة تابعة لإدارة التعليم، مشددة على كافة الموظفين والمراجعين بضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين، على أن تكون الحالة في التطبيق إما "مُحصن أكمل جرعات لقاح كورونا"، أو "مُحصن جرعة أولى" أو "مُحصن متعاف"، مع ضرورة أخذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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