عندما يناديك التحدي.. انطلق مع سلسلة Redmi Note 11 المبتكرة

مواصفات وخصائص متميزة تشمل "الكاميرا والشحن والشاشة"

أعلنت شركة Xiaomi عن إطلاق سلسلة Redmi Note 11 للأسواق العالمية، مما يرتقي بالمستوى الذي حققته سلسلة Redmi Note من خلال أربعة هواتف مبتكرة، هي Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S وRedmi Note 11.



وحرصًا منها على الارتقاء إلى التحدي المتمثل في تقديم مواصفات وخصائص أقوى، أضافت الشركة سلسلة Redmi Note 11 تحسينات قوية إلى نظام الكاميرا، وسرعة الشحن، والشاشة، وشرائح SoC— مما يجعل أداء الهاتف الذكي الرائد أكثر سهولة من ذي قبل، كما أعلنت اليوم عن سلسلة Xiaomi Smart Air Purifier 4 الجديدة التي تبدأ من 199 دولارًا.



سلسلة Redmi Note 11

تتضمن هذه السلسلة أربعة أجهزة مبتكرة هي كالتالي: Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S وRedmi Note 11 والتي ترتقي بالمستوى الذي حققته سلسلة Redmi Note من خلال تقديم مواصفات وخصائص أقوى.



كاميرا سينمائية

وتتميز أجهزة Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S وRedmi Note 11S بمستشعرات أساسية بدقة 108 ميجابكسل، مما يتيح التقاط ومشاركة لحظات الحياة بدقة عالية وتفاصيل واقعية. باستخدام مستشعر Samsung HM2 ذو حجم كبير يبلغ 1/1.52، كما تستفيد الكاميرا الأساسية من تقنية تجمع بين 9-in-1 pixel وISO الأصلية المزدوجة لتوفير صور رائعة ذات نطاق ديناميكي وأداء ألوان أعلى، مع نتائج ممتازة حتى في الضوء الخافت.



يضاف إلى ما سبق، الكاميرا ذات وضع الزاوية الواسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل التي تعمل على توسيع مجال رؤيتك بزاوية عرض تبلغ 118 درجة، والكاميرا الدقيقة بدقة 2 ميجابكسل والتي تلتقط التفاصيل الدقيقة عن قرب، إلى جانب ما تتيحه كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل المتوفرة في Redmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S وRedmi Note 11 من إنشاء تأثير بوكيه طبيعي للقطات الشخصية.



وعلاوة على ذلك؛ فإن واجهة Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S تتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل يمكنها التقاط صور شخصية واضحة وطبيعية.



شاشة AMOLED DotDisplay عالية الجودة

وتعزز سلسلة Redmi Note 11 التي تتميز بمعدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز ومعدل استجابة باللمس يصل إلى 360 هرتز، تجربة الشاشة عبر رسوم متحركة أكثر سلاسة وانتقالات خالية من التأخير وتسجيل لمسات أصابع أكثر دقة.



وتم تجهيز السلسة التي تتميز بشاشة بحجم 6.67 بوصة و6.43 بوصة، بخاصية Full HD+ AMOLED DotDisplay ذات سلسلة ألوان واسعة DCI-P3، مما يوفر ألوانًا وتفاصيل أكثر حيوية، كما تصل أيضًا إلى نحو 1200 شمعة لضمان وضوح الشاشة حتى في ضوء النهار الساطع.



وتمتاز الشاشة بتصميم عصري بحافة مسطحة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الخطية المزدوجة الموجودة في الجزء العلوي والسفلي من الهاتف، تقدم سلسلة Redmi Note 11 تجربة ترفيهية كاملة مع صوت ستريو غامر للألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.



أداء قوي وعالي السرعة

وتم دعم Redmi Note 11 Pro 5G بمعالج ثماني النواة متطور Snapdragon® 695، للارتقاء بمستوى الأداء. حيث توفر هذه الشرائح شبكة الجيل الخامس مع أداء رائع، بفضل تقنية 6 نانومتر الرائدة وسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز.



وترتقي هواتف Redmi Note 11 Pro and Redmi Note 11S إلى مستوى التحدي لما تتميز به من معالج MediaTek Helio G96ثماني النواة متقدم وذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 8 جيجابايت.



وتم تجهيز هاتف Redmi Note 11 بمعالج Snapdragon® 680 الذي صُمِّم بعملية 6 نانومتر ذات مستوى ريادي لتقديم أداء فائق مع الحفاظ على الطاقة. إجمالاً، توفر لك جميع أجهزة سلسلة 11 Redmi Note الأربعة ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.



وفضلًا عن هذه السعة الاستثنائية للبطارية؛ تتميز هواتف Redmi Note 11 Pro 5G and Redmi Note 11 Pro بشاحن توربيني رفيع المستوى بقوة 67 واط والذي يستغرق ما لا يقل عن 15 دقيقة لملء 50٪ من البطارية، إلى جانب ما يتميز به كل من Redmi Note 11S و Redmi Note 11 من شحن سريع بقدرة 33 وات برو، مما يتيح شحن البطارية بنسبة تصل إلى 100٪ في غضون ساعة تقريبًا.



إصدارات جديدة

وتتوفر ثلاثة أنواع من كل من Redmi Note 11 Pro 5G و Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11S - 6 جيجابايت + 64 جيجابايت و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.



هذا وتتوفر ثلاثة أنواع من Redmi Note 11 - 4 جيجابايت + 64 جيجابايت ، 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.



وستتوفر هواتف Redmi Note 11 Pro 5G و Redmi Note 11 Pro اعتبارًا من فبراير، فيما ستتوفر هواتف Redmi Note 11S و Redmi Note 11 اعتبارًا من يناير.



سعر التجزئة الموصى به:



Redmi Note 11 Pro 5G



6 جيجابايت + 64 جيجابايت: 329 دولارًا



6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 349 دولارًا



8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 379 دولارًا



Redmi Note 11 Pro:



6 جيجابايت + 64 جيجابايت: 299 دولارًا



6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 329 دولارًا



8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 349 دولارًا



Redmi Note 11S:



6 جيجابايت + 64 جيجابايت: 249 دولارًا



6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 279 دولارًا



8 جيجابايت + 128 جيجابايت: 299 دولارًا



Redmi Note 11:



4 جيجابايت + 64 جيجابايت: 179 دولارًا



4 جيجابايت + 128 جيجابايت: 199 دولارًا



6 جيجابايت + 128 جيجابايت: 229 دولارًا