النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 833 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1454 خلال الـ24 ساعة الماضية

البنزين وكورونا يهبطان بالنفط لأدنى مستوى في عدة أسابيع

خام برنت ينخفض إلى 44.42 دولار للبرميل

تحوم أسعار النفط قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع، اليوم (الخميس)، إذ تضررت المعنويات بفعل قلق إزاء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة "كوفيد-19".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام برنت سنتا أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 44.42 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على اثنين بالمئة أمس، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى إغلاق في نحو أربعة أسابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع.

ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير، ونهاية موسم الصيف، الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
البنزين وكورونا يهبطان بالنفط لأدنى مستوى في عدة أسابيع
سبق

تحوم أسعار النفط قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع، اليوم (الخميس)، إذ تضررت المعنويات بفعل قلق إزاء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة "كوفيد-19".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام برنت سنتا أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 44.42 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على اثنين بالمئة أمس، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى إغلاق في نحو أربعة أسابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع.

ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير، ونهاية موسم الصيف، الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
02:40 PM

البنزين وكورونا يهبطان بالنفط لأدنى مستوى في عدة أسابيع

خام برنت ينخفض إلى 44.42 دولار للبرميل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,583

تحوم أسعار النفط قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع، اليوم (الخميس)، إذ تضررت المعنويات بفعل قلق إزاء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة "كوفيد-19".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام برنت سنتا أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 44.42 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على اثنين بالمئة أمس، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى إغلاق في نحو أربعة أسابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع.

ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير، ونهاية موسم الصيف، الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,539
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,215

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة