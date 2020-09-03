البنزين وكورونا يهبطان بالنفط لأدنى مستوى في عدة أسابيع

خام برنت ينخفض إلى 44.42 دولار للبرميل

تحوم أسعار النفط قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع، اليوم (الخميس)، إذ تضررت المعنويات بفعل قلق إزاء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة "كوفيد-19".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام برنت سنتا أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 44.42 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على اثنين بالمئة أمس، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى إغلاق في نحو أربعة أسابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع.

ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير، ونهاية موسم الصيف، الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.