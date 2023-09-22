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زلزال يضرب شرق القاهرة

بقوة 4.4 على مقياس ريختر

أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجّلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.

ووقعت الهزة على بُعد 64 كم شرقي القاهرة.

ووفق "بوابة الأهرام" أوضح المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، وخط عرض 31.8628.

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زلزال يضرب شرق القاهرة
سبق

أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجّلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.

ووقعت الهزة على بُعد 64 كم شرقي القاهرة.

ووفق "بوابة الأهرام" أوضح المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، وخط عرض 31.8628.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
08:19 AM

زلزال يضرب شرق القاهرة

بقوة 4.4 على مقياس ريختر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجّلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.

ووقعت الهزة على بُعد 64 كم شرقي القاهرة.

ووفق "بوابة الأهرام" أوضح المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، وخط عرض 31.8628.

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