"الشهري" لرتبة مقدّم في "مدني المجاردة "
قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة العقيد منصور بن محمد الشهري مساعد مدير إدارة الدفاع المدني ومدير شعبة العمليات المقدم علي جمعان الشهري رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر الملكي بترقيته
فيما قدم "الشهري" شكره للقيادة الرشيدة، موضحاً أنَّ هذه الثقة الغالية دافع لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن.
"الشهري" لرتبة مقدّم في "مدني المجاردة "
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-30
قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة العقيد منصور بن محمد الشهري مساعد مدير إدارة الدفاع المدني ومدير شعبة العمليات المقدم علي جمعان الشهري رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر الملكي بترقيته
فيما قدم "الشهري" شكره للقيادة الرشيدة، موضحاً أنَّ هذه الثقة الغالية دافع لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:23 PM
اخر تعديل
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
09:54 PM
"الشهري" لرتبة مقدّم في "مدني المجاردة "
قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة العقيد منصور بن محمد الشهري مساعد مدير إدارة الدفاع المدني ومدير شعبة العمليات المقدم علي جمعان الشهري رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر الملكي بترقيته
فيما قدم "الشهري" شكره للقيادة الرشيدة، موضحاً أنَّ هذه الثقة الغالية دافع لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن.