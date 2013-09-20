"هيئة الأوقاف" توقّع اتفاقية منح مع "خيرات" لحفظ النعمة

تشمل شراء مركبات وقفيّة ورفع الطاقة الإنتاجية للجمعية

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الأحد، اتفاقية منح مع جمعية "خيرات" لحفظ النعمة لمشروع "مبادرة قافلة خيرات".

جاء ذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للجمعية بنسبة تتجاوز 30%، والحفاظ على فائض الطعام من خلال توزيع أكثر من 1,8 مليون وجبة، ونشر ثقافة حفظ النعمة.

وقد تمّت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض. ومثّل الهيئة في إبرام الاتفاقية: نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبد الرحمن بن محمد العقيل، بينما مثّل جمعية "خيرات": المشرف العام على الجمعية عبد الله بن عبيد السبيعي.

وتتضمن الاتفاقية التي تمتدّ إلى عام واحد: شراء أربع مركبات وقفية لنقل فائض الطعام لصالح المستفيدين من الجمعية، ودعم تشغيل كامل مركبات الجمعية البالغة 13 مركبة بسائقين متفرغين، إضافة إلى التكفّل برواتب 17 من الموظفين والموظفات السعوديين لتعبئة وتغليف وتوصيل الوجبات وفق أفضل الممارسات الصحية التي تضمن وصول الوجبة للمستفيد بشكل لائق.

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين امتدادًا للشراكة بينهما في تحقيق شروط الواقفين في حفظ النعم وتوزيعها على مستحقّيها؛ حيث حقّقت الاتفاقية الماضية حفظ أكثر من 2 مليون وجبة غذائية مع توزيعها للمستهدفين، لتكمل هذه الاتفاقية مشروع الحفظ والتوزيع ليبلغ المجموع قرابة أربعة ملايين وجبة يتم توزيعها على المستفيدين.