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"القطاع البلدي": إغلاق 796 محلاً في 18424 جولة رقابية لمتابعة تدابير الوقاية من "كورونا"

المخالفات أسفرت عن رصد 3275 مخالفة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات واصلت حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية الميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية نفّذت أمس (18424) جولة رقابية، نتج منها رصد (3275) مخالفة، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، وعدم توافُر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت (796) منشأة تجارية وغذائية مخالفة لـ"البروتوكولات" الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ولفتت الوزارة إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات السعودية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات على مدار الساعة، مشددة على عدم التهاون مع المنشآت المخالفة، وأنها ستطبِّق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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"القطاع البلدي": إغلاق 796 محلاً في 18424 جولة رقابية لمتابعة تدابير الوقاية من "كورونا"
سبق

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات واصلت حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية الميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية نفّذت أمس (18424) جولة رقابية، نتج منها رصد (3275) مخالفة، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، وعدم توافُر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت (796) منشأة تجارية وغذائية مخالفة لـ"البروتوكولات" الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ولفتت الوزارة إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات السعودية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات على مدار الساعة، مشددة على عدم التهاون مع المنشآت المخالفة، وأنها ستطبِّق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:00 PM

"القطاع البلدي": إغلاق 796 محلاً في 18424 جولة رقابية لمتابعة تدابير الوقاية من "كورونا"

المخالفات أسفرت عن رصد 3275 مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات واصلت حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية الميدانية على المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ وذلك للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية نفّذت أمس (18424) جولة رقابية، نتج منها رصد (3275) مخالفة، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، وعدم توافُر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت (796) منشأة تجارية وغذائية مخالفة لـ"البروتوكولات" الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ولفتت الوزارة إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات السعودية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح والاستراحات على مدار الساعة، مشددة على عدم التهاون مع المنشآت المخالفة، وأنها ستطبِّق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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