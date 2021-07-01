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التفرغ وبذل الجهد.. توجيه من رئاسة الحرمين لمنسوبيها خدمة لضيوف الرحمن

أكدت الالتزام والتقيد بالإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة والاحترازات

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جميع منسوبيها، التفرغ وبذل الجهد لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن في أداء فريضة الحج.

وأكدت على منسوبيها الالتزام والتقيد بالإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة في أداء فريضة الحج لهذا العام، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المشاركة في الحرمين الشريفين لإنجاح خطة حج هذا العام.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية، ومدى الالتزام من قِبَل كل المنسوبين بشكل مستمر بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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التفرغ وبذل الجهد.. توجيه من رئاسة الحرمين لمنسوبيها خدمة لضيوف الرحمن
سبق

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جميع منسوبيها، التفرغ وبذل الجهد لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن في أداء فريضة الحج.

وأكدت على منسوبيها الالتزام والتقيد بالإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة في أداء فريضة الحج لهذا العام، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المشاركة في الحرمين الشريفين لإنجاح خطة حج هذا العام.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية، ومدى الالتزام من قِبَل كل المنسوبين بشكل مستمر بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:08 AM

التفرغ وبذل الجهد.. توجيه من رئاسة الحرمين لمنسوبيها خدمة لضيوف الرحمن

أكدت الالتزام والتقيد بالإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة والاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جميع منسوبيها، التفرغ وبذل الجهد لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن في أداء فريضة الحج.

وأكدت على منسوبيها الالتزام والتقيد بالإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة في أداء فريضة الحج لهذا العام، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المشاركة في الحرمين الشريفين لإنجاح خطة حج هذا العام.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية، ومدى الالتزام من قِبَل كل المنسوبين بشكل مستمر بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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