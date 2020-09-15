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"التجارة" تستدعي 13.921 مركبة "لكزس"

لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي لتعطلها

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 13.921 مركبة لكزس طرازات LX 2014-20152014-2019 LS، 2013-2018 GS، 2014-2019 IS.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال مضخة الوقود مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

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"التجارة" تستدعي 13.921 مركبة "لكزس"
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 13.921 مركبة لكزس طرازات LX 2014-20152014-2019 LS، 2013-2018 GS، 2014-2019 IS.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال مضخة الوقود مجاناً.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:29 PM

"التجارة" تستدعي 13.921 مركبة "لكزس"

لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي لتعطلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن استدعاء 13.921 مركبة لكزس طرازات LX 2014-20152014-2019 LS، 2013-2018 GS، 2014-2019 IS.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال مضخة الوقود مجاناً.

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