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ماذا أهدى الملك سلمان إلى الرئيس بوتين؟

في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية اليوم (الاثنين)، فيما أهدى الرئيس بوتين طائر الصقر هدية للملك سلمان، وذلك في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان.

وشهدت الفعالية توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.

بوتين بوتين في السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا أهدى الملك سلمان إلى الرئيس بوتين؟
سبق

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية اليوم (الاثنين)، فيما أهدى الرئيس بوتين طائر الصقر هدية للملك سلمان، وذلك في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان.

وشهدت الفعالية توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
07:05 PM

ماذا أهدى الملك سلمان إلى الرئيس بوتين؟

في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية

A A A
محمد صبح - الرياض
3
9,740

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية اليوم (الاثنين)، فيما أهدى الرئيس بوتين طائر الصقر هدية للملك سلمان، وذلك في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان.

وشهدت الفعالية توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.

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