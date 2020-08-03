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29 قتيلاً في اقتحام سجن شرق أفغانستان.. والهجوم لا يزال مستمراً لليوم الثاني

"داعش" أعلن تبنيه للاعتداء

قُتل 29 شخصاً على الأقل في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الاثنين).

وأوضح المسؤولون أن المعارك لا تزال مستمرة إلى اليوم غداة اقتحام مسلّحين السجن في مدينة جلال أباد شرق البلاد، الذي يضم نحو 1700 من مقاتلي تنظيمي "داعش" و"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

والهجوم المستمر هو أكثر أعمال العنف دموية، منذ اتفاق قوات الأمن الأفغانية و"طالبان" على هدنة لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي انتهت أمس.

وأعلن "داعش" عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته عن العملية، التي فرّ خلالها مئات السجناء وأعيد توقيف العديد منهم.

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29 قتيلاً في اقتحام سجن شرق أفغانستان.. والهجوم لا يزال مستمراً لليوم الثاني
سبق

قُتل 29 شخصاً على الأقل في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الاثنين).

وأوضح المسؤولون أن المعارك لا تزال مستمرة إلى اليوم غداة اقتحام مسلّحين السجن في مدينة جلال أباد شرق البلاد، الذي يضم نحو 1700 من مقاتلي تنظيمي "داعش" و"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

والهجوم المستمر هو أكثر أعمال العنف دموية، منذ اتفاق قوات الأمن الأفغانية و"طالبان" على هدنة لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي انتهت أمس.

وأعلن "داعش" عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته عن العملية، التي فرّ خلالها مئات السجناء وأعيد توقيف العديد منهم.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
06:12 PM

29 قتيلاً في اقتحام سجن شرق أفغانستان.. والهجوم لا يزال مستمراً لليوم الثاني

"داعش" أعلن تبنيه للاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 29 شخصاً على الأقل في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الاثنين).

وأوضح المسؤولون أن المعارك لا تزال مستمرة إلى اليوم غداة اقتحام مسلّحين السجن في مدينة جلال أباد شرق البلاد، الذي يضم نحو 1700 من مقاتلي تنظيمي "داعش" و"طالبان"، وفقاً لـ"فرانس 24".

والهجوم المستمر هو أكثر أعمال العنف دموية، منذ اتفاق قوات الأمن الأفغانية و"طالبان" على هدنة لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي انتهت أمس.

وأعلن "داعش" عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤوليته عن العملية، التي فرّ خلالها مئات السجناء وأعيد توقيف العديد منهم.

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