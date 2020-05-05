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شاحنة محمَّلة بالصخور والأتربة تهدد مرتادي أحد الطرق بـ"سلطان أبها"

رصدتها "سبق" تسير مكشوفة دون اكتراث بما يمكن أن ينتج من ذلك

رصدت "سبق" شاحنة محمَّلة بالصخور والأتربة، تسير في إحدى الطرقات الوعرة بحي مدينة سلطان بأبها، التي تشهد مرتفعات خطرة، يمكن معها تساقط تلك الحمولة، وإلحاق الضرر بعابري الطريق ومركباتهم.

وطالب عابرو الطريق الجهات المختصة بالتصدي لهذا السلوك والتصرف الذي قد ينجم عنه ما لا تُحمد عقباه، مؤكدين أن هذا المشهد ليس إلا واحدًا من عشرات المشاهد التي يتم رصدها بين الفينة والأخرى.

أبها شاحنة الصخور

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شاحنة محمَّلة بالصخور والأتربة تهدد مرتادي أحد الطرق بـ"سلطان أبها"
سبق

رصدت "سبق" شاحنة محمَّلة بالصخور والأتربة، تسير في إحدى الطرقات الوعرة بحي مدينة سلطان بأبها، التي تشهد مرتفعات خطرة، يمكن معها تساقط تلك الحمولة، وإلحاق الضرر بعابري الطريق ومركباتهم.

وطالب عابرو الطريق الجهات المختصة بالتصدي لهذا السلوك والتصرف الذي قد ينجم عنه ما لا تُحمد عقباه، مؤكدين أن هذا المشهد ليس إلا واحدًا من عشرات المشاهد التي يتم رصدها بين الفينة والأخرى.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:30 AM

شاحنة محمَّلة بالصخور والأتربة تهدد مرتادي أحد الطرق بـ"سلطان أبها"

رصدتها "سبق" تسير مكشوفة دون اكتراث بما يمكن أن ينتج من ذلك

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محمد طيران - أبها
0
258

رصدت "سبق" شاحنة محمَّلة بالصخور والأتربة، تسير في إحدى الطرقات الوعرة بحي مدينة سلطان بأبها، التي تشهد مرتفعات خطرة، يمكن معها تساقط تلك الحمولة، وإلحاق الضرر بعابري الطريق ومركباتهم.

وطالب عابرو الطريق الجهات المختصة بالتصدي لهذا السلوك والتصرف الذي قد ينجم عنه ما لا تُحمد عقباه، مؤكدين أن هذا المشهد ليس إلا واحدًا من عشرات المشاهد التي يتم رصدها بين الفينة والأخرى.

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