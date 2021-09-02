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هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقّع مذكرة تعاون مع "عرب سات"

للتعاون في مجال البث الأرضي والفضائي للمحتوى الإعلامي بالمملكة

وقَّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذكرة تعاون مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البث الأرضي والفضائي للمحتوى الإعلامي في المملكة.

وقّع المذكرة من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي إسراء عسيري، فيما وقّعها من جانب"عرب سات" رئيسها التنفيذي المهندس خالد بالخيور.

وتهدف المذكرة إلى إعداد وتنفيذ خطة الهيئة لتنظيم وتوزيع وتطوير وبث المحتوى الإعلامي الأرضي والفضائي والانتفاع بموارده، فيما تشمل دراسة تطوير منصة إعلامية متكاملة للبث الفضائي المباشر (DTH) عبر الأقمار الصناعية داخل المملكة، ودراسة تطوير وترقية شبكة البث الأرضي الرقمية (DTT) في المناطق كافة، وخدمات الربط والنقل التلفزيوني (Backhauling).

يُذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعمل على تطوير قطاع الإعلام ليكون رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني وأحد القطاعات التي تعزِّز مكانة المملكة التنافسية والريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقّع مذكرة تعاون مع "عرب سات"
سبق

وقَّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذكرة تعاون مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البث الأرضي والفضائي للمحتوى الإعلامي في المملكة.

وقّع المذكرة من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي إسراء عسيري، فيما وقّعها من جانب"عرب سات" رئيسها التنفيذي المهندس خالد بالخيور.

وتهدف المذكرة إلى إعداد وتنفيذ خطة الهيئة لتنظيم وتوزيع وتطوير وبث المحتوى الإعلامي الأرضي والفضائي والانتفاع بموارده، فيما تشمل دراسة تطوير منصة إعلامية متكاملة للبث الفضائي المباشر (DTH) عبر الأقمار الصناعية داخل المملكة، ودراسة تطوير وترقية شبكة البث الأرضي الرقمية (DTT) في المناطق كافة، وخدمات الربط والنقل التلفزيوني (Backhauling).

يُذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعمل على تطوير قطاع الإعلام ليكون رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني وأحد القطاعات التي تعزِّز مكانة المملكة التنافسية والريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:12 PM

هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقّع مذكرة تعاون مع "عرب سات"

للتعاون في مجال البث الأرضي والفضائي للمحتوى الإعلامي بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقَّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذكرة تعاون مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البث الأرضي والفضائي للمحتوى الإعلامي في المملكة.

وقّع المذكرة من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي إسراء عسيري، فيما وقّعها من جانب"عرب سات" رئيسها التنفيذي المهندس خالد بالخيور.

وتهدف المذكرة إلى إعداد وتنفيذ خطة الهيئة لتنظيم وتوزيع وتطوير وبث المحتوى الإعلامي الأرضي والفضائي والانتفاع بموارده، فيما تشمل دراسة تطوير منصة إعلامية متكاملة للبث الفضائي المباشر (DTH) عبر الأقمار الصناعية داخل المملكة، ودراسة تطوير وترقية شبكة البث الأرضي الرقمية (DTT) في المناطق كافة، وخدمات الربط والنقل التلفزيوني (Backhauling).

يُذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعمل على تطوير قطاع الإعلام ليكون رافدًا استراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني وأحد القطاعات التي تعزِّز مكانة المملكة التنافسية والريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

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