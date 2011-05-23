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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت جماعات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين، واعتقلت خمسة منهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، بأن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا خمسة منهم.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحمت جماعات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين، واعتقلت خمسة منهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، بأن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا خمسة منهم.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:14 AM

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحمت جماعات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين، واعتقلت خمسة منهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، بأن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا خمسة منهم.

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