"الصحة": تحصين ربع سكان #المملكة بجرعتَي لقاح #كورونا

الوزارة حثّت جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بالجرعة الأولى

كشفت #وزارة_الصحة، اليوم، أنه تمّ تحصين ربع سكان #المملكة بجرعتَي لقاح #كورونا.

وأمس، حثّت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا؛ ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توافر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.