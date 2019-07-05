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‏‫الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها

تنهي يوم غد السبت ٣ ذو القعدة 1440 هـ الموافق 6 يوليو 2019 م عدد من الجهات الحكومية أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالبدء فيها منتصف شوال الحالي حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية قبل الوقت المحدد لها.

وأشرفت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة, حيث اشتملت الأعمال على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام, وزيادة العزل المائي, ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة, وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب, حيث تم باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية حسب التوجيه الملكي الكريم.

من جهته قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين, حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة والتي تهتم بأدق التفاصيل وتتم باستخدام أحدث التقنيات, ووفق أفضل المواصفات العالمية, تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مؤكداً معاليه سعي جميع الأجهزة الحكومية الدائم إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت لله الحرام وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية منذ إنشائه تم تكليفه من قبل خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – بالإشراف على عدد من المشاريع المهمة في الحرم المكي والحرم النبوي التي تجري فيها أعمال التوسعة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها
سبق

تنهي يوم غد السبت ٣ ذو القعدة 1440 هـ الموافق 6 يوليو 2019 م عدد من الجهات الحكومية أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالبدء فيها منتصف شوال الحالي حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية قبل الوقت المحدد لها.

وأشرفت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة, حيث اشتملت الأعمال على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام, وزيادة العزل المائي, ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة, وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب, حيث تم باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية حسب التوجيه الملكي الكريم.

من جهته قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين, حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة والتي تهتم بأدق التفاصيل وتتم باستخدام أحدث التقنيات, ووفق أفضل المواصفات العالمية, تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مؤكداً معاليه سعي جميع الأجهزة الحكومية الدائم إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت لله الحرام وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية منذ إنشائه تم تكليفه من قبل خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – بالإشراف على عدد من المشاريع المهمة في الحرم المكي والحرم النبوي التي تجري فيها أعمال التوسعة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
08:57 PM

‏‫الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
5,229

تنهي يوم غد السبت ٣ ذو القعدة 1440 هـ الموافق 6 يوليو 2019 م عدد من الجهات الحكومية أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالبدء فيها منتصف شوال الحالي حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية قبل الوقت المحدد لها.

وأشرفت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة, حيث اشتملت الأعمال على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام, وزيادة العزل المائي, ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة, وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب, حيث تم باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية حسب التوجيه الملكي الكريم.

من جهته قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين, حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة والتي تهتم بأدق التفاصيل وتتم باستخدام أحدث التقنيات, ووفق أفضل المواصفات العالمية, تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مؤكداً معاليه سعي جميع الأجهزة الحكومية الدائم إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت لله الحرام وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية منذ إنشائه تم تكليفه من قبل خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – بالإشراف على عدد من المشاريع المهمة في الحرم المكي والحرم النبوي التي تجري فيها أعمال التوسعة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم.

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