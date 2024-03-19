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القبض على مواطنين بالرياض والقصيم يتباهيان ويتظاهران بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز بداخل أحد الأسواق التجارية، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه بمنطقة القصيم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض الرياض شرطة القصيم القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مواطنين بالرياض والقصيم يتباهيان ويتظاهران بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز بداخل أحد الأسواق التجارية، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه بمنطقة القصيم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:51 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:29 PM

القبض على مواطنين بالرياض والقصيم يتباهيان ويتظاهران بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
18
24,157

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز بداخل أحد الأسواق التجارية، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

كما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادة منظفة عالية التركيز، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه بمنطقة القصيم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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