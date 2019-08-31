"جائزة جامعة محمد بن فهد" لأفضل عمل باليوم الوطني تستعد لنسختها الثانية

لتعديل أبرز المعايير والمحاور لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة وترسيخ مبادئ المنافسة

عقدت لجنة تحكيم جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني، أمس؛ اجتماعاً مع مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، لمراجعة النظام الأساسي للجائزة، استعدادًا لإطلاق النسخة الثانية.



يأتي الاستعداد لتعديل أبرز المعايير والمحاور لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة، ولترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًّا وعالميًّا.



ويأتي إطلاق الجائزة في النسخة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى، والتي شهدت مشاركة واسعة من جميع أنحاء المملكة ومن مختلف الأعمار السنية من كلا الجنسين.



من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للتطوير والتواصل بجامعة الأمير محمد بن فهد وعضو لجنة الجائزة، الدكتور عادل بن أحمد الصالح؛ أن إطلاق الجائزة في نسختها الثانية يأتي مواصلة لدور الجامعة في خدمة المجتمع ومشاركة منها في فعاليات اليوم الوطني التي تعد من أهم المناسبات العزيزة التي يحتفل بها الوطن؛ حيث جرت مراجعة النظام الأساسي للجائزة واستعراض أبرز المعايير والمحاور وآليات عمل اللجنة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة بالجائزة التي سيتم إطلاقها عما قريب، وسيتم استقبال جميع المشاركات عبر الموقع المخصص للجائزة، مشيرًا إلى أنه تم رصد قيمة للجائزة وقدرها مليون ريال سعودي موزعة على عدة فروع سيتم الإعلان عنها قريباً.