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"بر جدة" تدشن بوابتها الإلكترونية .. وتطلق 4 مبادرات نوعية

تشمل علاجًا مجانيًا للأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي

تطلق جمعية البر بجدة أربع مبادرات تخدم كافة الفئات، عبر بوابة البر الإليكترونية، حرصًا على المستفيدين من خدماتها من الأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي وتسهيلاً على المتبرعين لدعم برامجها وأنشطتها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي إن المبادرتين الأولى والثانية موجهتان للأسر المستفيدة وهما "البر لك أقرب" و "لنكن لهم خير معين".

وأضاف: الأولى عبارة عن منصة إلكترونية تهدف إلى الارتقاء وتوفير الخدمات التي من شأنها تمكين المستفيدين والداعمين من المساهمة مع الجمعية بكل سهولة، والثانية تهدف لتقديم إعانة غذائية بواسطة قسائم شرائية إلكترونية لـ 15 ألف أسرة، وذلك عبر نظام إلكتروني يمكنهم من الحصول على ما توفره لهم الجمعية دون الحضور إلى مقراتها.
وأردف "قاضي": يستطيع المتبرع أن يدعم الجمعية من مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الجمعية ومكاتبها خصوصًا في ظل منع التجول والامتثال لقرارات الدولة وما أعدته وزارة الصحة من أجل سلامة مواطني ومقيمي هذه البلاد.

وتابع: المبادرة الثالثة اختصت بمرضى الفشل الكلوي بعنوان "من المرض يتألمون .. ولوقفتكم ينتظرون"، حيث سيحصل من خلالها 80 حالة من هذه الفئة على العلاج المجاني لمدة لستة أشهر، وذلك من خلال توفير مستلزمات غسيل الكلى ورفع المعاناة عنهم وتلبية كافة احتياجات علاجهم.

واختتم بالتعريف بمبادرة "البر .. رعاية ووقاية" والتي تعتبر مبادرة مجتمعية تطوعية للمساهمة في توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد من جهة، وكذلك دعم الأسر المسجلة تحت نطاق الجمعية ومرضى الفشل الكلوي من جهة أخرى، وذلك من خلال تسهيل مهمتهم وتقديم أعلى معايير الجودة لهم من خلال البوابة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية بمشاركة المؤثرين من كافة التخصصات.

جمعية البر بجدة بوابة البر الإليكترونية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر جدة" تدشن بوابتها الإلكترونية .. وتطلق 4 مبادرات نوعية
سبق

تطلق جمعية البر بجدة أربع مبادرات تخدم كافة الفئات، عبر بوابة البر الإليكترونية، حرصًا على المستفيدين من خدماتها من الأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي وتسهيلاً على المتبرعين لدعم برامجها وأنشطتها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي إن المبادرتين الأولى والثانية موجهتان للأسر المستفيدة وهما "البر لك أقرب" و "لنكن لهم خير معين".

وأضاف: الأولى عبارة عن منصة إلكترونية تهدف إلى الارتقاء وتوفير الخدمات التي من شأنها تمكين المستفيدين والداعمين من المساهمة مع الجمعية بكل سهولة، والثانية تهدف لتقديم إعانة غذائية بواسطة قسائم شرائية إلكترونية لـ 15 ألف أسرة، وذلك عبر نظام إلكتروني يمكنهم من الحصول على ما توفره لهم الجمعية دون الحضور إلى مقراتها.
وأردف "قاضي": يستطيع المتبرع أن يدعم الجمعية من مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الجمعية ومكاتبها خصوصًا في ظل منع التجول والامتثال لقرارات الدولة وما أعدته وزارة الصحة من أجل سلامة مواطني ومقيمي هذه البلاد.

وتابع: المبادرة الثالثة اختصت بمرضى الفشل الكلوي بعنوان "من المرض يتألمون .. ولوقفتكم ينتظرون"، حيث سيحصل من خلالها 80 حالة من هذه الفئة على العلاج المجاني لمدة لستة أشهر، وذلك من خلال توفير مستلزمات غسيل الكلى ورفع المعاناة عنهم وتلبية كافة احتياجات علاجهم.

واختتم بالتعريف بمبادرة "البر .. رعاية ووقاية" والتي تعتبر مبادرة مجتمعية تطوعية للمساهمة في توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد من جهة، وكذلك دعم الأسر المسجلة تحت نطاق الجمعية ومرضى الفشل الكلوي من جهة أخرى، وذلك من خلال تسهيل مهمتهم وتقديم أعلى معايير الجودة لهم من خلال البوابة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية بمشاركة المؤثرين من كافة التخصصات.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:58 PM

"بر جدة" تدشن بوابتها الإلكترونية .. وتطلق 4 مبادرات نوعية

تشمل علاجًا مجانيًا للأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي

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عبدالله الراجحي - جدة
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تطلق جمعية البر بجدة أربع مبادرات تخدم كافة الفئات، عبر بوابة البر الإليكترونية، حرصًا على المستفيدين من خدماتها من الأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي وتسهيلاً على المتبرعين لدعم برامجها وأنشطتها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي إن المبادرتين الأولى والثانية موجهتان للأسر المستفيدة وهما "البر لك أقرب" و "لنكن لهم خير معين".

وأضاف: الأولى عبارة عن منصة إلكترونية تهدف إلى الارتقاء وتوفير الخدمات التي من شأنها تمكين المستفيدين والداعمين من المساهمة مع الجمعية بكل سهولة، والثانية تهدف لتقديم إعانة غذائية بواسطة قسائم شرائية إلكترونية لـ 15 ألف أسرة، وذلك عبر نظام إلكتروني يمكنهم من الحصول على ما توفره لهم الجمعية دون الحضور إلى مقراتها.
وأردف "قاضي": يستطيع المتبرع أن يدعم الجمعية من مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الجمعية ومكاتبها خصوصًا في ظل منع التجول والامتثال لقرارات الدولة وما أعدته وزارة الصحة من أجل سلامة مواطني ومقيمي هذه البلاد.

وتابع: المبادرة الثالثة اختصت بمرضى الفشل الكلوي بعنوان "من المرض يتألمون .. ولوقفتكم ينتظرون"، حيث سيحصل من خلالها 80 حالة من هذه الفئة على العلاج المجاني لمدة لستة أشهر، وذلك من خلال توفير مستلزمات غسيل الكلى ورفع المعاناة عنهم وتلبية كافة احتياجات علاجهم.

واختتم بالتعريف بمبادرة "البر .. رعاية ووقاية" والتي تعتبر مبادرة مجتمعية تطوعية للمساهمة في توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد من جهة، وكذلك دعم الأسر المسجلة تحت نطاق الجمعية ومرضى الفشل الكلوي من جهة أخرى، وذلك من خلال تسهيل مهمتهم وتقديم أعلى معايير الجودة لهم من خلال البوابة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية بمشاركة المؤثرين من كافة التخصصات.

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