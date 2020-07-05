النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

نائب أمير الجوف يلتقي مدير فرع الإفتاء بالمنطقة‎

اطلع على سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

التقى نائب أمير منطقة الجوف ‏عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.

واطلع نائب أمير منطقة الجوف خلال اللقاء على سير العمل في الفرع وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتبعها الفرع بعد التوجيه الكريم بعودة العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد نائب أمير منطقة الجوف على الاستمرار بتطبيق الإجراءات حسب التعليمات الصادرة حتى زوال هذه الجائحة بإذن الله، متمنيًا للجميع التوفيق .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الجوف يلتقي مدير فرع الإفتاء بالمنطقة‎
سبق

التقى نائب أمير منطقة الجوف ‏عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.

واطلع نائب أمير منطقة الجوف خلال اللقاء على سير العمل في الفرع وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتبعها الفرع بعد التوجيه الكريم بعودة العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد نائب أمير منطقة الجوف على الاستمرار بتطبيق الإجراءات حسب التعليمات الصادرة حتى زوال هذه الجائحة بإذن الله، متمنيًا للجميع التوفيق .

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
05:35 PM

نائب أمير الجوف يلتقي مدير فرع الإفتاء بالمنطقة‎

اطلع على سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
30

التقى نائب أمير منطقة الجوف ‏عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.

واطلع نائب أمير منطقة الجوف خلال اللقاء على سير العمل في الفرع وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتبعها الفرع بعد التوجيه الكريم بعودة العمل وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد نائب أمير منطقة الجوف على الاستمرار بتطبيق الإجراءات حسب التعليمات الصادرة حتى زوال هذه الجائحة بإذن الله، متمنيًا للجميع التوفيق .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,771
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,551
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,801

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة