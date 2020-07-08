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نجران.. أكثر من 150 جولة على المسالخ بالمنطقة ترصد عدة مخالفات

شدد "رجاء" على حرص الأمانة تجاه تطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية

تُواصل أمانة منطقة نجران جولاتها الرقابية على المسالخ؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية الوقائية.

وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء، أن الفِرَق الرقابية بالأمانة نفّذت أكثر من 150 جولة رقابية على المسالخ على مدى الأيام السبعة الماضية، رصدت خلال عدة مخالفات، وطُبّق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين؛ مشددًا على حرص الأمانة تجاه تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية الخاصة بعودة النشاط، والتقيد بلبس الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات في جميع المحلات.

ودعا "آل رجاء" إلى الإبلاغ الفوري عند رصد أي مخالفة أو تجاوز للاشتراطات الصحية والبلدية، من خلال الاتصال بالرقم الموحد 940 أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

أمانة منطقة نجران نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. أكثر من 150 جولة على المسالخ بالمنطقة ترصد عدة مخالفات
سبق

تُواصل أمانة منطقة نجران جولاتها الرقابية على المسالخ؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية الوقائية.

وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء، أن الفِرَق الرقابية بالأمانة نفّذت أكثر من 150 جولة رقابية على المسالخ على مدى الأيام السبعة الماضية، رصدت خلال عدة مخالفات، وطُبّق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين؛ مشددًا على حرص الأمانة تجاه تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية الخاصة بعودة النشاط، والتقيد بلبس الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات في جميع المحلات.

ودعا "آل رجاء" إلى الإبلاغ الفوري عند رصد أي مخالفة أو تجاوز للاشتراطات الصحية والبلدية، من خلال الاتصال بالرقم الموحد 940 أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
12:05 PM

نجران.. أكثر من 150 جولة على المسالخ بالمنطقة ترصد عدة مخالفات

شدد "رجاء" على حرص الأمانة تجاه تطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تُواصل أمانة منطقة نجران جولاتها الرقابية على المسالخ؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية الوقائية.

وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء، أن الفِرَق الرقابية بالأمانة نفّذت أكثر من 150 جولة رقابية على المسالخ على مدى الأيام السبعة الماضية، رصدت خلال عدة مخالفات، وطُبّق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين؛ مشددًا على حرص الأمانة تجاه تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية الخاصة بعودة النشاط، والتقيد بلبس الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات في جميع المحلات.

ودعا "آل رجاء" إلى الإبلاغ الفوري عند رصد أي مخالفة أو تجاوز للاشتراطات الصحية والبلدية، من خلال الاتصال بالرقم الموحد 940 أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

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