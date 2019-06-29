رسميًّا من اليوم.. الكويت تفتح أبوابها لـ3 ملايين سعودي.. تعرف على متطلبات الدخول

يشكلون 88% من القادمين إلى الكويت

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، عبر حسابها على تويتر، أن السلطات الكويتية سمحت بدخول المواطنين السعوديين وفقًا لثلاثة شروط: أن يكون القادمون من السعودية أقرباء المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا المعتمد في الكويت، ودخول كل المحصنين جرعتين من التطعيم، والسماح لهذه الفئات بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وسوف يُعمل بذلك حتى يوم السبت 31 يوليو 2021م.

كما قررت السلطات الكويتية فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصّنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر- أسترازينكا- موديرنا)، أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون)؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 1 أغسطس 2021م.

يُذكر أنه في عام 2019 بلغ إجمالي عدد السعوديين القادمين إلى الكويت عن طريق البر والجو والبحر 3.66 ملايين سعودي، وأن 94% من السعوديين القادمين إلى الكويت (أي 3.44 ملايين سعودي) أتوا برًّا إلى الكويت، حسب بيانات وزارة الداخلية الكويتية، كما دخل 185 ألف مواطن بحريني إلى الكويت عن طريق المنافذ البرية الحدودية مع السعودية، ويشكل السعوديون 88% من إجمالي القادمين إلى الكويت من دول مجلس التعاون. كما يشكل القادمون برًّا من مواطني مجلس التعاون عبر المنافذ البرية مع السعودية نسبة 88% أيضًا من إجمالي مواطني مجلس التعاون القادمين إلى الكويت وفق "القبس".