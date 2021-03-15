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"أمير الشرقية" يثمن دور قطاع الأمن البيئي في المحافظة على الحياة الفطرية

نوه بجهود المساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود في ديوان الإمارة اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات.

واستمع أمير الشرقية لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

ونوه بأهمية قطاع الأمن البيئي من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة والعناية بها وتنميتها، وتطبيق الأنظمة البيئية وضبط المخالفات، مؤكداً دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي ومساندتهم للقيام بمهام عملهم، للمساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

من جانبه أعرب العميد الحربي عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه بحماية البيئة واستدامتها ومتابعته لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الشرقية" يثمن دور قطاع الأمن البيئي في المحافظة على الحياة الفطرية
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود في ديوان الإمارة اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات.

واستمع أمير الشرقية لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

ونوه بأهمية قطاع الأمن البيئي من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة والعناية بها وتنميتها، وتطبيق الأنظمة البيئية وضبط المخالفات، مؤكداً دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي ومساندتهم للقيام بمهام عملهم، للمساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

من جانبه أعرب العميد الحربي عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه بحماية البيئة واستدامتها ومتابعته لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
02:36 PM

"أمير الشرقية" يثمن دور قطاع الأمن البيئي في المحافظة على الحياة الفطرية

نوه بجهود المساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود في ديوان الإمارة اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات.

واستمع أمير الشرقية لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

ونوه بأهمية قطاع الأمن البيئي من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة والعناية بها وتنميتها، وتطبيق الأنظمة البيئية وضبط المخالفات، مؤكداً دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي ومساندتهم للقيام بمهام عملهم، للمساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

من جانبه أعرب العميد الحربي عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه بحماية البيئة واستدامتها ومتابعته لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي.

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