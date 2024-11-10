قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحد

قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحد
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120982، والوفيات إلى 1386.
وبيّنت أن أكثر من نصف الإصابات رصدت في العاصمة عمان، وفقًا لـ"رويترز".
قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-10
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120982، والوفيات إلى 1386.
وبيّنت أن أكثر من نصف الإصابات رصدت في العاصمة عمان، وفقًا لـ"رويترز".
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
09:23 PM
قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحد
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120982، والوفيات إلى 1386.
وبيّنت أن أكثر من نصف الإصابات رصدت في العاصمة عمان، وفقًا لـ"رويترز".