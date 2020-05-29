النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يمكن أن يعود معدل (R0) لانتشار "كورونا" إلى الارتفاع.. "متحدث الصحة" يجيب

أوضح كيف نجحت الإجراءات في التقليل من معدل سرعة انتشار "الفيروس"

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الإجراءات التي اتُخذت في السابق نجحت، بفضل الله، في تقليل معدل وسرعة انتشار الفيروس (R0)، وتباطؤ في تضاعف الأعداد. فما هو (R0)؟ وكيف نحافظ على استمرارية معدلاته المنخفضة؟.

متحدث وزارة الصحة أجاب بقوله: "كيف نعود إلى حياتنا الطبيعية، وهذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس، هذا المعدل "R0" تهتم فيه الكثير من المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالأوبئة؛ هذا المؤشر إذا كان أمامه الرقم عشرة "10 =R0" فيعني أن سرعة الفيروس تنتقل إلى عشرة أشخاص، بمعنى أن المصاب الواحد ينقل المرض إلى عشرة أشخاص، وخلال فترة الحضانة من أسبوع إلى أسبوعين ممكن أن ينتقل من عشرة أشخاص إلى مائة شخص، والعشرة ينقلونه إلى مائة؛ والمائة شخص قد ينقلون المرض إلى ألف شخص، وهكذا".

وأضاف: "إذا كان المعدل أقل من ذلك فسيكون الانتشار أقل بطئاً وأقل سرعة؛ فإذا وصل إلى الواحد أو أقل منه فهذا هدف تنشده جميع الدول؛ لأنه يعني تحكماً وسيطرة".

وتابع: "كان هذا المعدل في العالم تقريباً يسجل مستويات ما بين 2.5 إلى 3.5 وأعلى من ذلك في بعض الفترات ثم يتحكم فيه في مجموعة من الدول، ويتغير في بعض الأماكن، ووصل في بعض الدول إلى 8.

وعن المملكة؛ قال متحدث وزارة الصحة: "سجل هذا المعدل مستويات ما بين 4 تقريباً، ثم بدأ يتحكم فيه ما بين 2و 3، ثم بدأ بالنزول باتجاه الرقم 1، وهذا الرقم باتجاه الجيد".

وأضاف: "ساهم في تحقيق ذلك في المملكة بفضل الله ثم الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، الاستباقية الناجحة والممكنة للوصول إلى هذه المستويات، إضافة إلى تمسك المجتمع والتزامه بالسلوكيات"، لافتاً إلى أنه "في حال استمرينا بهذا الاتجاه سنواصل جني ثمار ذلك".

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: "دائماً إذا تمسكنا بالسلوكيات الصحية من تباعد اجتماعي ونظافة اليدين وترك مسافة آمنة بيننا وبين البعض، ولبس الكمامات، وتغطية الأنف والفم، فكل هذه الأمور ستساهم في تحقيق ذلك".

وعن إمكانية أن يعود هذا الرقم إلى الارتفاع أجاب متحدث وزارة الصحة قائلاً: "ممكن، لكن الأمر بأيدينا، إذا استمرينا بالمحافظة على التعليمات، وأثبتنا أننا كلنا مسؤول، فسنجني ثماره حماية لمجتمعنا".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل يمكن أن يعود معدل (R0) لانتشار "كورونا" إلى الارتفاع.. "متحدث الصحة" يجيب
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الإجراءات التي اتُخذت في السابق نجحت، بفضل الله، في تقليل معدل وسرعة انتشار الفيروس (R0)، وتباطؤ في تضاعف الأعداد. فما هو (R0)؟ وكيف نحافظ على استمرارية معدلاته المنخفضة؟.

متحدث وزارة الصحة أجاب بقوله: "كيف نعود إلى حياتنا الطبيعية، وهذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس، هذا المعدل "R0" تهتم فيه الكثير من المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالأوبئة؛ هذا المؤشر إذا كان أمامه الرقم عشرة "10 =R0" فيعني أن سرعة الفيروس تنتقل إلى عشرة أشخاص، بمعنى أن المصاب الواحد ينقل المرض إلى عشرة أشخاص، وخلال فترة الحضانة من أسبوع إلى أسبوعين ممكن أن ينتقل من عشرة أشخاص إلى مائة شخص، والعشرة ينقلونه إلى مائة؛ والمائة شخص قد ينقلون المرض إلى ألف شخص، وهكذا".

وأضاف: "إذا كان المعدل أقل من ذلك فسيكون الانتشار أقل بطئاً وأقل سرعة؛ فإذا وصل إلى الواحد أو أقل منه فهذا هدف تنشده جميع الدول؛ لأنه يعني تحكماً وسيطرة".

وتابع: "كان هذا المعدل في العالم تقريباً يسجل مستويات ما بين 2.5 إلى 3.5 وأعلى من ذلك في بعض الفترات ثم يتحكم فيه في مجموعة من الدول، ويتغير في بعض الأماكن، ووصل في بعض الدول إلى 8.

وعن المملكة؛ قال متحدث وزارة الصحة: "سجل هذا المعدل مستويات ما بين 4 تقريباً، ثم بدأ يتحكم فيه ما بين 2و 3، ثم بدأ بالنزول باتجاه الرقم 1، وهذا الرقم باتجاه الجيد".

وأضاف: "ساهم في تحقيق ذلك في المملكة بفضل الله ثم الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، الاستباقية الناجحة والممكنة للوصول إلى هذه المستويات، إضافة إلى تمسك المجتمع والتزامه بالسلوكيات"، لافتاً إلى أنه "في حال استمرينا بهذا الاتجاه سنواصل جني ثمار ذلك".

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: "دائماً إذا تمسكنا بالسلوكيات الصحية من تباعد اجتماعي ونظافة اليدين وترك مسافة آمنة بيننا وبين البعض، ولبس الكمامات، وتغطية الأنف والفم، فكل هذه الأمور ستساهم في تحقيق ذلك".

وعن إمكانية أن يعود هذا الرقم إلى الارتفاع أجاب متحدث وزارة الصحة قائلاً: "ممكن، لكن الأمر بأيدينا، إذا استمرينا بالمحافظة على التعليمات، وأثبتنا أننا كلنا مسؤول، فسنجني ثماره حماية لمجتمعنا".

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:40 AM
اخر تعديل
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:30 AM

هل يمكن أن يعود معدل (R0) لانتشار "كورونا" إلى الارتفاع.. "متحدث الصحة" يجيب

أوضح كيف نجحت الإجراءات في التقليل من معدل سرعة انتشار "الفيروس"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
24,605

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الإجراءات التي اتُخذت في السابق نجحت، بفضل الله، في تقليل معدل وسرعة انتشار الفيروس (R0)، وتباطؤ في تضاعف الأعداد. فما هو (R0)؟ وكيف نحافظ على استمرارية معدلاته المنخفضة؟.

متحدث وزارة الصحة أجاب بقوله: "كيف نعود إلى حياتنا الطبيعية، وهذا السؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس، هذا المعدل "R0" تهتم فيه الكثير من المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالأوبئة؛ هذا المؤشر إذا كان أمامه الرقم عشرة "10 =R0" فيعني أن سرعة الفيروس تنتقل إلى عشرة أشخاص، بمعنى أن المصاب الواحد ينقل المرض إلى عشرة أشخاص، وخلال فترة الحضانة من أسبوع إلى أسبوعين ممكن أن ينتقل من عشرة أشخاص إلى مائة شخص، والعشرة ينقلونه إلى مائة؛ والمائة شخص قد ينقلون المرض إلى ألف شخص، وهكذا".

وأضاف: "إذا كان المعدل أقل من ذلك فسيكون الانتشار أقل بطئاً وأقل سرعة؛ فإذا وصل إلى الواحد أو أقل منه فهذا هدف تنشده جميع الدول؛ لأنه يعني تحكماً وسيطرة".

وتابع: "كان هذا المعدل في العالم تقريباً يسجل مستويات ما بين 2.5 إلى 3.5 وأعلى من ذلك في بعض الفترات ثم يتحكم فيه في مجموعة من الدول، ويتغير في بعض الأماكن، ووصل في بعض الدول إلى 8.

وعن المملكة؛ قال متحدث وزارة الصحة: "سجل هذا المعدل مستويات ما بين 4 تقريباً، ثم بدأ يتحكم فيه ما بين 2و 3، ثم بدأ بالنزول باتجاه الرقم 1، وهذا الرقم باتجاه الجيد".

وأضاف: "ساهم في تحقيق ذلك في المملكة بفضل الله ثم الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، الاستباقية الناجحة والممكنة للوصول إلى هذه المستويات، إضافة إلى تمسك المجتمع والتزامه بالسلوكيات"، لافتاً إلى أنه "في حال استمرينا بهذا الاتجاه سنواصل جني ثمار ذلك".

وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: "دائماً إذا تمسكنا بالسلوكيات الصحية من تباعد اجتماعي ونظافة اليدين وترك مسافة آمنة بيننا وبين البعض، ولبس الكمامات، وتغطية الأنف والفم، فكل هذه الأمور ستساهم في تحقيق ذلك".

وعن إمكانية أن يعود هذا الرقم إلى الارتفاع أجاب متحدث وزارة الصحة قائلاً: "ممكن، لكن الأمر بأيدينا، إذا استمرينا بالمحافظة على التعليمات، وأثبتنا أننا كلنا مسؤول، فسنجني ثماره حماية لمجتمعنا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,679

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة