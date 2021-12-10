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الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يزور مقر وزارة الإعلام البحرينية

اطلع على التقنيات والأجهزة الحديثة في المجال

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمملكة البحرين، زار الوفد الإعلامي المرافق، اليوم، مقر وزارة شؤون الإعلام البحرينية.

وتجول الوفد الإعلامي في مختلف إدارات وقطاعات وأقسام وزارة شؤون الإعلام، واستمع لشرح من المسؤولين عن الأدوار التي تقوم بها كل إدارة، وما توليه من حرص على الالتزام بقواعد وأصول المهنية والاحترافية والمصداقية.

كما اطلع الوفد على التقنيات والأجهزة الحديثة في مجالات العمل الإعلامي والإخباري والبث التلفزيوني والإذاعي، مشيدين بما تتميز به مملكة البحرين من رسالة إعلامية رصينة تقوم على أسس تدعم التقارب والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء، منوهين بما تتمتع به الكوادر الإعلامية البحرينية من مستويات عالية من الكفاءة والتميز.

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الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يزور مقر وزارة الإعلام البحرينية
سبق

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمملكة البحرين، زار الوفد الإعلامي المرافق، اليوم، مقر وزارة شؤون الإعلام البحرينية.

وتجول الوفد الإعلامي في مختلف إدارات وقطاعات وأقسام وزارة شؤون الإعلام، واستمع لشرح من المسؤولين عن الأدوار التي تقوم بها كل إدارة، وما توليه من حرص على الالتزام بقواعد وأصول المهنية والاحترافية والمصداقية.

كما اطلع الوفد على التقنيات والأجهزة الحديثة في مجالات العمل الإعلامي والإخباري والبث التلفزيوني والإذاعي، مشيدين بما تتميز به مملكة البحرين من رسالة إعلامية رصينة تقوم على أسس تدعم التقارب والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء، منوهين بما تتمتع به الكوادر الإعلامية البحرينية من مستويات عالية من الكفاءة والتميز.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
12:30 AM

الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يزور مقر وزارة الإعلام البحرينية

اطلع على التقنيات والأجهزة الحديثة في المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
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على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمملكة البحرين، زار الوفد الإعلامي المرافق، اليوم، مقر وزارة شؤون الإعلام البحرينية.

وتجول الوفد الإعلامي في مختلف إدارات وقطاعات وأقسام وزارة شؤون الإعلام، واستمع لشرح من المسؤولين عن الأدوار التي تقوم بها كل إدارة، وما توليه من حرص على الالتزام بقواعد وأصول المهنية والاحترافية والمصداقية.

كما اطلع الوفد على التقنيات والأجهزة الحديثة في مجالات العمل الإعلامي والإخباري والبث التلفزيوني والإذاعي، مشيدين بما تتميز به مملكة البحرين من رسالة إعلامية رصينة تقوم على أسس تدعم التقارب والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء، منوهين بما تتمتع به الكوادر الإعلامية البحرينية من مستويات عالية من الكفاءة والتميز.

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