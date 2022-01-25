بعد زيارة رسمية للسعودية.. رئيس الوزراء التايلاندي يغادر الرياض

غادر دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا اليوم الرياض، بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، ومندوب عن المراسم الملكية.